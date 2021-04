El primer curs d'introducció a la peixateria, de Castelló, aplega catorze alumnes

A través de l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, l'àrea de Serveis a la Ciutadania de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ofereix, des del 13 d'abril, un curs d'introducció a la peixateria amb 14 inscrits. Aquest és un curs de l'agenda formativa i de la part ocupacional. «S'organitza des del Servei Municipal d'Ocupació perquè va destinat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal i ho oferim de manera gratuïta», explica la regidora de Treball, Formació i Ocupació, Anna Massot, la qual afegeix que «és un vessant que hem vist que té sortida laboral i, sovint, hi ha demandes al respecte». Aquest curs es fa cada matí fins al dia 26 d'abril, al Centre Emprèn d'Empuriabrava. «Aquest era un curs de formació que feia temps que teníem ganes de fer», afegeix Massot.

El Departament de Treball, Formació i Ocupació del consistori castelloní treballa les polítiques d'ocupació, sigui des de la millora d'ocupabilitat de les persones que ho desitgin, treballant amb les empreses del municipi i de la zona i oferint una formació ocupacional de qualitat.

En compliment de les mesures de prevenció adoptades per l'Ajuntament de Castelló, davant la crisi sanitària i social provocada per l'impacte de la Covid-19, el Servei Municipal d'Ocupació, tot i suspendre temporalment l'atenció presencial i els cursos programats, ha volgut seguir atenent i estar al costat dels ciutadans per a qualsevol dubte o necessitat de forma telemàtica. Per aquesta raó, han creat un formulari que permeti obtenir les dades de les persones que es vulguin inscriure a la Borsa de Treball. Omplint el formulari, es posaran en contacte amb els demandants d'informació per poder-los donar d'alta a la borsa de treball, per fer-los arribar informació dels canals de consulta d'ofertes i per a portar a terme l'actualització del curriculum vitae. A l'agenda formativa 2019-2020, ja hi havia programats diferents cursos d'àmbit professional, com el d'introducció a la peixateria, però aquest no es va poder celebrar a causa de la pandèmia que va iniciar la seva presència entre nosaltres. «No es va poder fer pel confinament i aquesta és la primera vegada que es porta a terme», argumenta Massot. Aquests cursos permeten ampliar coneixements i recursos professionals en el món laboral i, en alguns casos, obtenir una titulació reglada per l'exercici laboral. És el que succeeix en aquesta oferta formativa per a les peixateries.