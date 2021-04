Camper Park i Creu Roja es feliciten de la recollida de productes per a nadons

La campanya solidària de recollida de productes i material per a nadons que viuen en el si de famílies en situació de vulnerabilitat ha finalitzat amb èxit, segons la valoració que en fan els seus impulsors, Camper Park Empordà i Creu Roja Figueres. A finals de gener, es va posar en marxa aquesta iniciativa, en què es demanava a tothom que volgués col·laborar l'aportació de bolquers, farinetes, purés, llet, productes d'higiene, tovalloletes i altres articles necessaris per al benestar dels infants.



«Una petita donació pot ser un gran gest per a aquestes famílies». Aquest va ser el reclam de la campanya. A part de les donacions de particulars, els responsables de Camper Park i Creu Roja agraeixen en especial a GM Food l'aportació de palets de llet, farinetes i bolquers. Creu Roja s'ocuparà ara de distribuir a les famílies tot el que s'ha recollit.