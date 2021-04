Alcohòlics Anònims llança una crida a les persones que necessiten ajuda

Alcohòlics Anònims ha fet públic un comunicat per informar a totes les persones que es trobin amb la necessitat de rebre ajuda que els grups presencials estan actius, tant a Figueres, a la Fundació Clerch i Nicolau (carrer Nou, 53), com a l'Escala, al carrer Vista Alegre, 49. Alcohòlics Anònims manté també l'atenció telefònica als alcohòlics que ho necessiten (933 177 777), set dies a la setmana, 24 hores al dia.



També se segueixen fent reunions telemàtiques, en diferents horaris, per donar suport a totes aquelles persones que tinguin problemes amb l'alcohol i demanin ajuda. Els responsables d'Alcohòlics Anònims recorden que aquestes reunions no tenen cap cost i que l'únic requisit per assistir-hi és tenir el desig de deixar la beguda.