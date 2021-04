Els veïns de La Jonquera presenten 74 propostes als Pressupostos Participatius

El passat 10 d'abril va concloure el període de recollida de propostes dels Pressupostos Participatius de La Jonquera, que ha permès recopilar fins a 74 propostes. Ara, els serveis tècnics municipals duran a terme el filtrat dels projectes recollits per tal de validar quines propostes compleixen amb els requisits del procés i, per tant, poden passar a la següent fase.

El passat dissabte 10 d'abril va finalitzar el termini per a la recollida de propostes candidates a formar part de la 2a edició dels Pressupostos Participatius. Enguany, a causa de l'emergència sanitària, només es podien fer arribar projectes a l'Ajuntament a través del web www.decidimlajonquera.cat. Tot i això, el nombre de propostes presentades per la ciutadania ha augmentat un 32%, passant de les 56 aconseguides en la 1a edició dels Pressupostos Participatius a les 74 d'enguany.

Un cop tancat el termini de presentació de propostes, el procés participatiu entra en la segona fase, que consistirà en l'anàlisi i validació dels projectes rebuts. Totes les propostes recollides seran estudiades i analitzades pels serveis tècnics municipals amb l'objectiu de verificar que compleixen amb tots els requisits del procés: han de ser inversions de competència municipal, no poden superar els 100.000 €, no poden referir-se a actuacions que ja s'estiguin portant a terme, han de ser viables tècnicament i no poden contradir el marc jurídic i legal existent. A més, totes les propostes considerades vàlides seran quantificades econòmicament abans de passar a les fases de priorització i votació.

Des de l'Ajuntament de La Jonquera, es dona les gràcies a veïns i entitats del poble per participar en la fase de presentació de propostes, demostrant un cop més les ganes d'implicar-se i participar en els afers públics dels jonquerencs i jonquerenques.