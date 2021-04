Augmenta el nombre de pacients ingressats a Figueres amb Covid

Els centres que gestiona la Fundació Salut Empordà tenen, aquest dilluns 19 d'abril, 45 pacients ingressats i 5 professionals positius per coronavirus. Aquesta xifra és sensiblement superior a la de dilluns de la setmana passada, quan hi havia 37 pacients ingressats, però resta una persona afectada en la plantilla professional. Des de l'1 de juliol de 2020, els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 1.039 casos positius de coronavirus. S'han donat 896 altes hospitalàries i s'han produït 108 defuncions.

La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, la Clínica Santa Creu de Figueres i l'ABS de l'Escala.



Balanç a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 1,19, 13 centèsimes menys, i també ho fa el risc de rebrot a 311 (-35), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies està estabilitzada i passa de 262,28 a 262,36. S'han declarat 866 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 582.738. El 6,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.683 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.717 pacients ingressats als hospitals, 38 més que en el balanç anterior, i 506 persones a l'UCI, 11 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 274 entre el 2 i el 8 d'abril, i se situa en 311 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ara és d'1,19, per sobre de l'1,06 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 262,36 entre el 9 i el 15 d'abril, per sobre dels 260,04 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 9 al 15 d'abril n'hi va haver 10.443, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.822. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 135 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (127).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 148.909 proves PCR i 46.010 tests d'antígens, dels quals un 6,04% han donat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (7,81%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,42 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 629.830 casos, dels quals 582.738 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 20 noves per un total de 21.683 en tota la pandèmia: 13.761 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+15), 4.562 en residències (ídem), 1.166 en domicilis (+1) i 2.194 no classificables (+4).

Entre el 9 i el 15 d'abril s'han declarat 128 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 140. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.684 persones. La setmana del 2 al 8 d'abril n'hi va haver 1.696.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.625 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, dos més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.908. En total, han mort des de l'inici 8.786 persones, tres més.