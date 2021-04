La «Run Castell de Sant Ferran» arriba a la seva 14a edició amb novetats

La setmana del 26 d'abril al 3 de maig arriba, amb la seva 14a edició la cursa «Run Castell de Sant Ferran» de Figueres, una cursa a càrrec de l'Ajuntament de Figueres i el Club Atletisme Figueres i que compta amb el suport de la Diputació de Girona.

Després de celebrar la seva edició anterior amb la cursa «Run Castell "confinats"», com la van titular des de l'organització, aquest any la cursa podrà fer-la qui vulgui entre el 26 d'abril i el 3 de maig, a través de l'aplicació esportiva Strava i «Els Reptes del Doctor Soler», un conjunt de reptes mensuals proposats a la mateixa aplicació Strava que consisteix en una competició de running o BTT per camins de la zona tants cops com es vulgui i gratuïtament. El repte del mes d'abril, segons ha informat el compte de «Els Reptes del Doctor Soler», va comptar amb 306 participants corrents i 122 en BTT. Aquesta col·laboració permetrà que els participants de la «Run Castell de Sant Ferran» puguin fer l'itinerari marcat pels organitzadors tants cops com vulguin, per tal de millorar la seva marca personal o bé per competir amb els altres corredors.

En aquesta edició de moment ja se sap que el recorregut rondarà els 5km i l'entrada serà gratuïta per tothom, només caldrà descarregar l'aplicació d'Strava per poder fer un seguiment del recorregut i el temps dels participants de la cursa virtualment.

Des de l'organització també es farà un lliurament i sorteig d'obsequis a qui participi fent el recorregut o bé qui comparteixi alguna fotografia de la jornada a Instagram i Facebook etiquetant el compte de @runcastell.