Navata pel càncer a través de dues caminades benèfiques

Navata acollirà el cap de setmana del 24 i 25 d'abril dues curses per recollir fons per ajudar als malalts de càncer i les seves famílies. És una iniciativa de la Fundació Oncolliga, una associació que, des de fa anys, organitza activitats arreu de Catalunya per visibilitzar la malaltia. El municipi altempordanès de Navata és una de les delegacions d'aquesta fundació i per això ha organitzat aquestes dues caminades, que es podran seguir a través dels hashtags #run4cancer i #moutepelcancer a les xarxes socials.

Es tracta de dues rutes de llargades diferents, una de 5km i l'altre de 10km per tot el municipi i que cadascú podrà fer al seu ritme i a l'hora que vulgui. Tanmateix, tindran un punt de trobada comú, la sala 1 d'Octubre, on hi haurà una parada de la fundació.

Els fons recopilats es destinaran directament a la Fundació Oncolliga, qui els repartirà allà on siguin necessaris. Segons el delegat de Navata a la fundació, Pere Triola, els fons recollits en altres esdeveniments de l'associació s'han fet servir, per exemple, "per comprar material pels malalts que fan quimioteràpia, per servei psicològic pels pacients i les seves famiíies o, fins i tot, per llogar pisos prop dels hospitals per què els familiars dels malalts tinguéssin a la seva disposició llocs de descans o higiene". Actualment ja compten amb 80 inscrits.

L'any passat aquesta cursa es va dur a terme al mes de febrer i que va poder organitzar-se amb normalitat. Es va fer a diversos municipis catalans i van comptar amb una participació de més de 5.000 persones. Aquests municipis van ser Figueres, Porqueres, Palafrugell, Salt, Tossa de Mar, Olot, Riudellots de la Selva i Planoles.