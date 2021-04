ERC Roses vol reclamar a administracions superiors plans de transició energètica

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Roses ha presentat una moció en la qual defensa la necessitat que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya impulsin plans de transició energètica a diferents nivells: tant nacional, com territorial.

Segons recull la moció, els republicans consideren que "la crisi climàtica que vivim suposa una de les principals amenaces (si no la més gran) a la que ens hem d'enfrontar com a societat" i que, per tant, "com a país, i també des de l'Empordà, hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030, tenint en compte el nostre territori i els principis de solidaritat i cooperació entre municipis".

Tanmateix, el text també remarca que "aquesta transició, no pot realitzar-se de manera anàrquica ni descontrolada. Cal una estructuració a tots els nivells que estableixi com ha de ser el nou model energètic, que tingui en compte la urgència que suposa, que parteixi de la solidaritat interterritorial i que racionalitzi i planifiqui correctament quins han de ser els costos que hem d'assumir com a societat i com cal distribuir-los".

En aquest sentit, per tal de poder disposar dels instruments que permetin aquesta transició ordenada i planificada, els republicans demanen a administracions superiors com el Consell Comarcal i la Generalitat que elaborin plans de transició energètica en els seus respectius àmbits, en la línia que ja han fet Ajuntaments com el de Roses o Figueres, per tal de determinar quines seran les necessitats energètiques dels propers anys, el model de producció al que aspirem i també l'encaix que haurà de tenir en aquest nou model els diferents tipus d'energies renovables i també les diferents modalitats d'instal·lacions de producció.

Així mateix, demanen una regulació més clara i amb uns criteris més estrictes pels promotors privats com ara la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l'interès públic i dels espais agrícoles, la preservació del valor paisatgístic i l'equilibri territorial. Per últim, demanen també el suport jurídic als municipis en aquest àmbit, sobretot als més petits, i que es tingui en compte la seva participació en l'elaboració de tots els plans proposats.

La moció s'inspira en la que ja va aprovar el Consell Comarcal de l'Alt Empordà el passat 23 de febrer, amb el suport de tots els grups del plenari.