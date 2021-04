Vilafant i deu municipis més estrenen Decidim, l'eina en línia de participació ciutadana de la Diputació

Decidim, la plataforma digital de participació ciutadana de la Diputació de Girona, es posa en funcionament després de prop de dos anys en fase pilot (diputacio-decicim.ddgi.cat). La concessió de l'adhesió a aquesta eina ja ha estat notificada a un total d'onze municipis de la demarcació de Girona, entre els quals només hi ha un de l'Alt Empordà: Vilafant. La plataforma pretén impulsar i facilitar les aportacions ciutadanes en la presa de decisions relacionades amb les polítiques públiques dels municipis. Amb l'inici operatiu, que tindrà lloc la propera setmana, es posen en ple funcionament els diversos recursos emmarcats en el nou Pla de Serveis d'Assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la institució, aprovat en el ple ordinari del passat mes de desembre.

El vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas, assenyala que la plataforma Decidim «era en diversos plans pilot» però que «ara es fa un pas endavant per poder-la obrir a tothom qui hi estigui interessat perquè pugui comptar amb el suport tècnic de la Diputació». A més, destaca que «es tracta d'un element clau per alinear les polítiques municipals amb les necessitats reals de la ciutadania, de manera que es puguin prendre decisions intel·ligents i implementades de forma adequada».

«Les polítiques de participació són una eina essencial per prendre decisions col·lectivament en tots els àmbits i que acosten les administracions públiques a la ciutadania. El nostre compromís és seguir ampliant aquesta línia de treball perquè els ajuntaments puguin desplegar noves iniciatives i processos participatius en línia , que facilitin l'accés de tothom a la presa de decisions de forma clara i amb rigor», ha afegit el vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas.

A través d'aquesta eina electrònica, els ajuntaments podran donar l'oportunitat als veïns i veïnes de formar part de la presa de decisions polítiques en el si d'aquestes corporacions. En concret, podran engegar processos participatius, convocar assemblees periòdiques en un mateix àmbit o àrea, impulsar iniciatives individuals a través de la recollida de firmes digitals o realitzar consultes municipals, entre d'altres. Així mateix, esdevindrà un element de col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la Diputació de Girona i els municipis que s'hi adhereixin.

Més de la meitat dels onze municipis que en formaran part (en concret sis) són del Baix Empordà. Així mateix, cinc d'aquests municipis han participat en la fase pilot de Decidim, que es va iniciar a finals del 2018 (Mieres, Palafrugell, Palamós, la Tallada i Torroella de Montgrí). Durant aquest temps s'han anat fent valoracions qualitatives que han anat millorant les funcionalitats de l'eina a partir d'un grup de treball creat amb aquesta finalitat. Els municipis que hi participaran per primera vegada seran els següents: Bellcaire d'Empordà, Castell - Platja d'Aro, Girona, Llagostera, Sils i Vilafant.

Als municipis inscrits per formar-ne part aquesta setmana se'ls oferirà formació en relació amb la gestió inicial de l'eina i la setmana vinent cada un dels ajuntaments podrà accedir a la seva àrea personalitzada. Els ajuntaments inscrits, a més, rebran l'assessorament i el suport tecnològic permanent de la Diputació de Girona.

Les inscripcions estan obertes a tots els ajuntaments de la demarcació, els quals poden fer-ne la sol·licitud d'adhesió en qualsevol moment.

La plataforma Decidim està desenvolupada en codi lliure i obert. Es tracta d'un projecte col·laboratiu en el qual, a part de la Diputació de Girona, participen nombroses institucions tant catalanes com estatals i internacionals, que es poden consultar a https://decidim.org/usedby/.



Pla de Serveis d'Assistència en Participació Ciutadana

El nou Pla de Serveis engloba tots els recursos que des de l'ens supramunicipal s'ofereixen als municipis de les comarques gironines en matèria de participació ciutadana, bon govern i transparència: tècnics i materials, formatius, informatius i econòmics.

Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona, explica: «Hem organitzat els recursos perquè quedin clars els serveis que poden prestar-se en cada ajuntament», i puntualitza que, «amb aquesta unificació de tots els recursos sota un mateix paraigua, l'ens supramunicipal pretén ser un referent i oferir uns serveis integrals, coordinats i eficients que ajudin els ens locals gironins en aquest àmbit».

Els recursos tècnics i materials, entre els quals es troba Decidim, tenen per objecte proveir d'assessorament i eines els ens locals per donar-los suport en les seves consultes, així com acompanyar-los en el disseny de processos, òrgans i activitats relacionats amb aquest àmbit. Per fer-ho, els ens locals tenen a la seva disposició un portal de suport a través del qual poden fer un seguiment àgil i ràpid de totes les consultes, que queden guardades per poder-ne recollir un historial.

Pel que fa als recursos formatius, s'ofereixen a través del disseny d'un pla de formació anual que té en compte les necessitats dels ens locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques, així com eines informàtiques que permetran l'accés i la descàrrega de documents, el modelatge, l'accés a bases de dades i a la normativa, i la subscripció a butlletins sobre aquests àmbits temàtics. Enguany s'han programat un total de nou sessions formatives, totes impartides en format telemàtic. La primera, una jornada sobre integritat institucional i codi de conducta, es va dur a terme el passat 3 de març. Amb aquesta ja se n'han impartit quatre i la propera es realitzarà el 21 i el 27 d'aquest mes d'abril i versarà sobre el dret d'accés a la informació pública en l'àmbit local.



El 2020, un any d'impuls

Aquest passat 2020 va ser un any atípic en tots els àmbits, també en el del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, que s'ha hagut d'anar adaptant als formats telemàtics en tots els serveis que ofereix. Tanmateix, també ha estat una etapa en la qual ha fet passos importants, entre els quals hi ha la millora de la planificació i l'organització gràcies al seu nou Pla de Serveis.

Així mateix, per primera vegada i gràcies a la coordinació d'aquest Servei, la Diputació de Girona ha aconseguit la màxima puntuació en el Segell Infoparticipa, atorgat anualment pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. És el quart any consecutiu que rep aquest segell, però el primer que ho fa amb un 100 % de la puntuació, acomplint la totalitat dels quaranta-cinc indicadors de qualitat i transparència avaluats.

El vicepresident primer de l'ens supramunicipal, Pau Presas, destaca que «la transparència és un dels segells d'identitat de la corporació», i afegeix: «Aquesta qualificació és un aval de la feina feta fins ara i ens anima a seguir treballant en aquesta mateixa línia».

A primers del 2020, a més, es va iniciar un nou sistema de registre dels assessoraments telefònics a través de l'eina Jira, per tal de millorar l'eficiència en la gestió del Servei, que ja està operatiu per a tot tipus d'assessoraments. El 2020, s'han fet un total de 245 consultes d'assessorament: el 46 % de participació ciutadana, el 40 % de protecció de dades, el 6 % de transparència, el 2 % de bon govern i el 6 % restant de formació i administració electrònica. El 79 % de les consultes les realitzen els ajuntaments, xifra que ha augmentat respecte al 2019, que va ser del 62 %.

Els recursos formatius, que normalment es duien a terme en format presencial, també han incrementat considerablement el nombre d'inscripcions arran de la seva adaptació als formats telemàtics. En concret, 216 persones han participat en els cinc cursos organitzats per la Diputació de Girona, unes xifres molt més elevades que els dos cursos i els 69 assistents de 2019.