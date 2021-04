Vilafant demana a la Sareb accions per acabar amb les ocupacions il·legals

Amb l'objectiu de treballar per acabar amb les ocupacions il·legals d'aquells habitatges propietat de la SAREB a Vilafant, l'alcaldessa Consol Cantenys amb l'arquitecte municipal i la tècnica d'habitatge s'han trobat amb els responsables de l'entitat. Durant la trobada s'ha analitzat quins immobles gestiona la SAREB al municipi per saber en quina situació estan, mostrant especial preocupació per aquells que estan ocupats il·legalment, provocant molèsties els veïns i també actituds incíviques. Des de l'Ajuntament s'ha demanat que es treballi per acabar amb aquesta problemàtica. En aquesta reunió, s'ha arribat al compromís de mantenir la coordinació i a la vegada s'ha fet un pas endavant per tenir un interlocutor directe de la SAREB per tal d'agilitzar totes les accions que s'hagin de realitzar per solucionar aquest tipus d'ocupacions.

Un dels tres actius immobiliaris propietat de la SAREB a Vilafant, són les dues fileres de cases a l'avinguda de les Mèlies. Unes vivendes que estan tancades i abandonades des de fa molt temps i que aquesta mateixa setmana el banc dolent començarà a rehabilitar. Des de l'Ajuntament s'ha instat perquè es reforcin els tancaments, perquè mentre s'estiguin fent les obres per recuperar les vivendes no es produeixin noves ocupacions, «en aquesta trobada també hem demanat poder tancar un acord, perquè ens cedeixin algun dels habitatges que tenen al municipi perquè els puguem destinar a habitatge social. De moment, la SAREB s'ha compromès a estudiar aquesta opció», explica Consol Cantenys alcaldessa de Vilafant.

Aquesta trobada ha estat un primer contacte entre l'Ajuntament i la societat que gestiona els actius immobiliaris fruit de la reestructuració bancària. La intenció del consistori és mantenir aquest contacte per tal de seguir treballant per acabar amb les ocupacions il·legals i per aconseguir que alguns d'aquests habitatges puguin passar al parc de vivendes de lloguer social de Vilafant.