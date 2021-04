Vilafant vol reduir el consum d'aigua a la meitat en quatre anys

Vilafant es compromet a reduir a la meitat el consum d'aigua en equipaments municipals i a la via pública. Per assolir aquest compromís, el consistori té en marxa un pla que contempla diferents accions que han de permetre reduir any a any aquest consum. Per tal de conèixer quanta aigua es consumeix actualment s'han instal·lat fins a 160 comptadors, repartits per tot el municipi.

El pla d'estalvi d'aigua, aquest 2021, preveu diferents accions, vinculades al canvi dels sistemes de reg de les zones enjardinades i, també, la substitució de gespa per plantes arbustives que necessiten menys aigua. Unes accions que han començat per la plaça del Carme, al nucli de les Forques, on s'ha modernitzat el sistema de reg, amb uns aspersors que permeten dirigir millor l'aigua, regant només a les zones on és necessari, i per tant, això permet reduir el temps de reg. També s'ha treballat a la rotonda de l'Avinguda Maria Torres, al camp dels Enginyers, on s'està substituint la gespa per plantes amb menys necessitat hídrica i s'hi ha instal·lat un sistema de reg gota a gota.





regidor de via pública. A més, també treballen en el manteniment del sistema de canonades a finals del 2020,ha intervingut a l'Avinguda Maria Torres, modernitzant tot el sistema de transport d'aigua, permetent acabar amb una fuita d'aigua. «A Vilafant, som molt conscients que l'aigua és un bé escàs que cal preservar, per això hem intensificat les accions per seguir estalviant aquest recurs», diu Marín.