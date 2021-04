La vacunació contra la Covid avança a la comarca malgrat els recels

Un gir més a la vacunació amb AstraZeneca. El dia que el Ministeri de Sanitat va limitar la vacunació d'AstraZeneca als majors de 60 anys, el dijous 8 d'abril passat, el centre de vacunació comarcal a l'Alt Empordà (instal·lat al Centre Cultural Molí de l'Anguila de Figueres), va passar de tenir llargues cues amb centenars de persones a no arribar pràcticament a la vintena. La informació d'un dia per l'altre paralitza inevitablement la vacunació. «Totes les persones citades menors de 60 anys s'han hagut de cancel·lar i també hi haurà gent que no ve per por», diu la infermera coordinadora de l'equip de vacunació amb AstraZeneca a l'Alt Empordà, Alysson Goussens.

Des del CAP, els seus companys van haver de tancar agendes i trucar d'urgència gent de la franja d'edat entre 60-65 per si es volien vacunar aquell mateix matí. «Les vacunes que estan preparades s'han de gastar», el ritme que estaven tenint els darrers dies els havia acostumat a preparar moltes dosis per anar més de pressa amb la vacunació. El dia anterior, en un matí, havien subministrat 470 dosis. Les vacunes d'AstraZeneca – a diferència de la Pfizer – no caduquen i es poden guardar, «en aquest sentit som més flexibles perquè, si no les acabem aquesta setmana, no passa res», indica Goussens. Però els vials que es deixen carregats no es poden tornar a guardar.

4,9% de vacunes a la comarca

Segons les darreres dades publicades per Salut, un 4,9% de la població ha rebut la pauta completa de la vacuna contra la Covid a l'Alt Empordà. Aquest percentatge no correspon a la població de la comarca que està immunitzada, sinó a les dosis que s'han administrat des dels equips de vacunació de l'Alt Empordà. La gent rep un missatge per concertar cita per la vacuna i poden triar el lloc que estigui disponible.

«La setmana passada [Setmana Santa] va venir molta gent de fora amb segona residència aquí, que van rebre el missatge i van demanar cita a Figueres», explica Goussens. «Jo, quan vaig rebre el missatge, vaig veure que podia demanar cita a Olot o a Girona i vaig decidir esperar-me fins que sortís alguna cita a Figueres», diu una dona després d'haver rebut aquesta setmana la primera dosi. Per al director del sector Sanitari Girona Nord, Josep Maria Carreras, això no ha de ser un impediment per conèixer la immunitat per territoris, «la informació de la vacunació s'introdueix a la història clínica de la persona, podem saber com està evolucionant la vacunació a cada territori». Cada zona rep les vacunes en funció de la seva població, però l'important, que assenyala Goussens, és que «nosaltres com més aviat vacunem tota la població, millor».

Efectes secundaris

El ball d'informacions sobre els efectes secundaris de la vacuna d'AstraZeneca confon la població i els sanitaris en són molt conscients. «La gent s'està infoxicant, inclús nosaltres també, amb tantes informacions. Però hem de pensar que al final això ho fan per fer més estudis i que tots els medicaments que es comercialitzen són segurs, si no, no es podrien comercialitzar», assenyala la infermera Alysson Goussens. Lorena és una rosinca de 64 anys que aquesta setmana ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca i està contenta d'haver-ho fet i hi confia, però li preocupa l'última notícia de la vacunació perquè «sembla que els majors de 60 anys no els importem».

Més enllà dels «antivacunes», la societat està rebent informació contradictòria dels organismes i institucions responsables. Un aspecte que, per Goussens, fa que «la gent no confiï tant». Per aquest motiu, defensa transmetre un missatge de tranquil·litat i seguretat, «al final és la solució, si volem tenir una mínima noramlitat» i - afegeix - «és l'única manera que s'ha demostrat de controlar les pandèmies anteriors».





Es vacuna amb Pfizer als majors de 65 anys. FOTO: EDUARD MARTÍ

Espais de vacunació a l'Alt Empordà

La infermera recorda que «tots els medicaments que es comercialitzen són segurs» i que. Goussens defensa la implicació dels científics que hi ha darrera la investigació d'aquesta vacna i demana confiança. «No s'han saltat cap pas per fer les vacunes i, si han anat tan de pressa, és perquè ja hi havia el Sars-Cov-1 (coronavirus) i ja es basaven en aquells estudis, la primera fase ja estava estudiada».Respecte a la mínima possibilitat de patir trombes amb la vacuna d'AstraZeneca, assegura que dels centenars de vacunes administrades des de Figueres,

A l'Alt Empordà, hi ha equips de vacunació a cada Àrea Bàsica de Salut (ABS) (la Jonquera, Llançà, Roses, Vilafant, Peralada, Bàscara, l'Escala i Figueres), que s'articulen des del CAP de referència. Paral·lelament, s'han buscat espais externs perquè en cas que augmenti l'arribada de vacunes, es puguin utilitzar.

Alguns d'ells ja estan operatius des d'aquesta setmana, com la sala polivalent de l'Escala, que preveu vacunar-hi entre un o dos dies per setmana. O el de Figueres que, a més, és el centre comarcal de vacunació d'AstraZeneca.





Centre comarcal de vacunació d'AstraZeneca a Figueres. FOTO: EDUARD MARTÍ

Altres es preveu que comencin a partir d'aquesta setmana. És el cas del Mercat Municipal de Castelló d'Empúries, que estarà operatiu aquest dimarts 13 d'abril, de 4 a 7 de la tarda i el divendres al matí, de 9 a 1 del migdia. També l'espai al Mercat Municipal de Roses obrirà aquesta setmana, el dimecres a la tarda de 4 a 7 i el dijous i el divendres al matí de 9 a 1 del migdia.

Salut envia 40.000 missatges per vacunar-se amb AstraZeneca a persones de 69 anys

Elha enviat aquest dilluns a la tarda 40.000 missatges per, segons han informat fonts de la conselleria. Les persones que hagin rebut la comunicació podran començar a demanar cita a partir d'aquest dimarts.Les 40.000 persones citades són nascudes l'any 1952 i rebran un dels vaccins que fins ara es destinaven al col·lectiu de 60 a 65 anys. Són lesper rebre la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió de Salut Pública de la setmana passada acordés ampliar la franja d'edat per al vaccí anglès dels 60 als 69 anys.