Àlex Hernández: «S'han de poder enxampar els infractors d'abocaments»

Alcalde de Cabanes. Nascut a Cabanes (1977), Àlex Hernández va estrenar-se en la política municipal sent regidor amb l'alcaldia de Josep Terrats (1999-2004). L'any 2011 va recollir la vara i, actualment, també és conseller comarcal de Benestar Social de Junts per Catalunya.

Àlex Hernández fa deu anys que és al capdavant del consistori de Cabanes.

Com han arribat a la meitat d'aquest mandat?

La veritat és que hi hem arribat una mica desubicats, perquè no estem acostumats en aquesta realitat que ens ha tocat viure, ni a la ciutadania ni a l'administració pública. Teníem una rutina que, de manera sistemàtica, sabíem que havíem d'atendre unes obligacions i una demanda de la societat, però, de cop i volta, això s'ha vist truncat i ens hem hagut d'adaptar a una nova realitat, marcada per protocols, per responsabilitat i ens ho hem hagut de fer com hem pogut.

A la població, l'ha afectat aquesta pandèmia?

Sí, en tots sentits. Des de la gent que se n'ha pogut sentir pel que fa a la salut i a l'economia i, després, a escala psicològica, ja que han canviat tots els hàbits, tant de la mainada com dels més grans. Activitats ordinàries, com el Casal d'Avis, s'han perdut i encara sort d'estar aquí al poble, que la gent pot sortir a passejar, perquè són activitats a l'aire lliure i les menys arriscades, però, tot i això, estan fortament condicionades.

Ens deia, a la seva carta als Reis d'Orient, que aquest 2021 volien mirar de posar en marxa el POUM. Quin calendari tenen?

Primer de tot, volem licitar-lo. Estem acabant de perfilar les bases, es publicaran i s'adjudicarà.

Què permetrà, aquest planejament?

Permetrà tenir un planejament propi, perquè encara pengem del que es va fer per Figueres i els pobles del voltant, l'any 1982. Tenir un planejament propi ens identificaria amb les característiques del nostre municipi i, sobretot, tindríem un planejament més actual que no tingués tanta ambigüitat i permetés atendre les demandes que la població té quant a creixement.

La seva ubicació al centre de la comarca ha donat, a Cabanes, moltes oportunitats?

No ben bé. Hi ha municipis que han tingut moltes més oportunitats, pel pas de la Nacional i per altres infraestructures. Cabanes estem a prop de Figueres, a prop de tot, però no tenim un tret que ens distingeixi de la majoria, com podria ser Vilamalla, Llers o Pont de Molins, que els permeten la implantació d'estructures industrials. Això reporta un creixement del dinamisme de la població.

Per assolir això, què li falta, a Cabanes?

Ens agradaria tenir una mica de zona industrial delimitada, perquè les petites indústries que volen desenvolupar-se a Cabanes ho puguin fer amb garanties i amb un grau d'ordenació que ara no hi és. Sí que comptem amb la zona de l'Aigüeta, però el que ens agradaria a nosaltres és poder concentrar una mica les diferents activitats que hi ha al municipi en una zona habilitada per això i que els permeti créixer sense problemes i amb garanties. Això dependrà més d'Urbanisme. Nosaltres ho sol·licitarem, però no tenim tant l'ambició de muntar un polígon industrial, perquè ja n'hi ha d'ubicats en altres llocs, però qui vulgui desenvolupar la seva activitat industrial a Cabanes que ho pugui fer.

S'ha detectat un problema d'incivisme a prop de l'Aigüeta...

A Cabanes, hi ha molts abocaments a tot arreu, no només a l'Aigüeta. Sense anar més lluny, dies enrere, estàvem retirant uns pneumàtics que havien abocat a la Muga. Això és un atemptat contra el medi ambient. A part del que ens pot repercutir a nosaltres com a ajuntament, crec que abocar pneumàtics en un espai com és el de la Muga és una falta de sensibilitat impressionant. De manera recurrent, sovint hem d'anar fent alguna actuació de retirada, o de runa de petits paletes o de mobles. Nosaltres, pels propis veïns, ja tenim servei de deixalleria i no sé d'on pot venir tot això. Cabanes té molts quilòmetres de camins i és relativament fàcil abocar-hi. Cada abocament que detectem, avisem a Mossos o al Seprona perquè en tinguin constància, ja que creiem que està una mica descontrolat i ens agradaria a finals d'any reunir-nos i analitzar tots els abocaments que hi ha hagut. Creiem que, d'alguna manera o una altra, s'ha d'incrementar la presència de les autoritats a les zones més amagades i poder enxampar els infractors per tal que se'ls sancionin com correspon.

De què se sent més satisfet de tot el que ha executat en la seva etapa d'alcalde?

M'agrada molt haver pogut fer el dispensari nou. Ens estem centrant per zones, perquè, allà, hi ha una concentració d'equipaments; a part de la sala de ball i el centre social, es va fer, a dalt, una sala polivalent, on es poden fer xerrades. Ara, volem desenvolupar els projectes que ens vam comprometre al programa electoral. Ens agradaria més poder tirar endavant el carrer Dos de Maig, per reurbanitzar la travessera, i l'ampliació del cementiri.