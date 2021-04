Es redueix la velocitat de circulació i es regulen els patinets elèctrics a Figueres

L'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) aprova en solitari l'actualització de l'ordenança de circulació. És un tràmit que ha permès ajustar-la a la legalitat vigent, ja que l'actual data del 2012. Es canvien i s'actualitzen una quinzena d'articles, entre els quals destaca la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), coneguts popularment com a patinets elèctrics. Aquests no poden circular per voreres ni zones de vianants i s'han d'estacionar als espais habilitats per a bicicletes.

També s'introdueix una nova graduació de la velocitat en tram urbà. S'especifica, entre altres, que en les vies de plataforma única o de preferència de vianants, la velocitat màxima serà de 20 km/h.

Per una altra part, aquesta actualització també serveix per regular l'estacionament amb horari limitat en els espais per a recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids.

Aquesta normativa entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al BOP.