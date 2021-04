El projecte #TambeEsTrafic fa una formació sobre el tràfic d'éssers humans

Els SIAD de l'Ajuntament de Figueres i el del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la comissió de Prostitució de la Jonquera han convocat una formació que s'inclou en el projecte #TambeEsTrafic que vol protegir les víctimes de tràfic d'éssers humans sigui quina sigui la finalitat de l'explotació.

L'acció formativa anirà a càrrec de la coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICARcat i constarà d'un programa de quatre mòduls focalitzats en unes temàtiques molt concretes, com el tràfic per a matrimonis forçats, per a criminalitat forçada, per explotació laboral en l'àmbit de la cura i la llar i en la infància.

L'objectiu fonamental d'aquesta proposta és aproximar el fenomen del tràfic de persones als professionals que poden tenir un paper clau en la prevenció i detecció de possibles víctimes així com dotar-los de coneixements específics. El curs vol establir indicadors de sospita per a cada finalitat d'explotació i donar a conèixer els protocols de coordinació interinstitucional i els canals de derivació amb entitats especialitzades en tràfic d'éssers humans. Les sessions es realitzaran del 13 d'abril al 21 de maig.



'Speaking out: #TambeEsTrafic'

Aquest projecte Speaking out: #TambeEsTrafic vol influir sobre la normativa, les polítiques públiques i els protocols d'actuació contra el Tràfic d'Éssers Humans a Espanya, amb l'objectiu de garantir la protecció i l ?accés a drets de les dones víctimes de tràfic per a diverses finalitats d'explotació (en treballs o serveis forçats en el treball de la llar i de les cures i, per a la criminalitat forçada i per als matrimonis forçats), que han estat invisibilitzades i infradetectades.

L'objectiu final és aconseguir que l'aplicació del estàndards de drets humans per a les víctimes de totes les finalitats de Tràfic d'Éssers Humans esdevingui una realitat a l ?Estat espanyol.