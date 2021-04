Mares i pares d'alumnes de l'escola Carme Guasch, contents pel pas endavant

L'escola Carme Guasch i Darné comença a veure clar que serà una realitat de rajol. Sumen gairebé dues dècades de lluita incansable de tota la comunitat educativa davant d'una administració que sempre li ha donat llargues. Aquest cop, però, els tràmits sembla que avancen favorablement i la previsió és que la futura escola sigui una realitat en tres anys. El ple ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla general per a la seva construcció i des de l'AMPA agraeixen «molt» aquest consens «que sempre els hi hem demanat».

Des de l'AMPA ho celebren: «Estem molt contents, perquè suposa el primer pas per a la futura construcció de l'escola», afirma la tresorera de l'AMPA, Natàlia Salleras. Les mares i pares del Carme Guasch han seguit, com sempre, de prop tot el procés i no són aliens a la qüestió política perquè «volem solucionar la problemàtica de la nostra escola». «Sentim que el govern que hi ha actualment va dir que ho tiraria endavant i ho està fent», afirmen amb prudència.

Més precarietat que mai

Tot i l'alegria de les bones notícies per a l'escola, des de l'AMPA assenyalen la precarietat que encara pateixen per haver de treballar en barracons, «una situació que amb la Covid hem vist més agreujada», indica Salleras. «Som l'única escola de Figueres que hem hagut de demanar anar a un altre edifici per poder desdoblar les classes».