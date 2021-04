La llista revisada d'ocells dels Aiguamolls i la badia de Roses inclou 349 espècies

La llista dels ocells del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i la badia de Roses ha estat actualitzada i recull, fins al 31 de desembre del 2020, les 349 espècies d'aus que han estat observades amb seguretat en aquest espai protegit.

D'aquest total d'ocells, n'hi ha 97 (un 27,8 per cent) que s'hi troben nidificant regularment. El nou llistat preveu el total d'espècies citades en aquesta àrea biogeogràfica, un document que firmen Jordi Martí-Aledo i Àlex Ollé i que ha estat possible gràcies a la feina de col·laboració entre l'equip de Birding Empordà i l'associació Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Apnae).

L'edició número 5

Aquesta és la cinquena vegada que es fa un estudi d'aquestes característiques i la nova llista substitueix l'anteriorment publicada, datada del 30 de juny de 2017. Cal destacar, de la nova llista, l'apartat dedicat a les noves espècies afegides. N'hi ha cinc: l'oca de la tundra (Anser serrirostris), la baldriga cendrosa atlàntica (Calonectris borealis), el flamenc menut (Phoeniconaias minor), l'escuraflascons bec-gros (Phalaropus fulicarius) i la boscarla dels matolls (Acrocephalus dumetorum).

La relació d'ocells que apareix en el document inclou les espècies observades dins els límits dels Aiguamolls i dins els límits marítims de la badia de Roses, que vindrien donats per una línia imaginària marcada entre la punta de l'Omella, al terme de Roses, i la punta Montgó, al terme de l'Escala, amb una distància màxima des de la costa d'unes 3,5 milles nàutiques.



El llistat complet d'ocells es pot consultar al portal web dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Totes les espècies que apareixen en la llista d'ocells del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i la badia de Roses venen ordenades per famílies, amb els seus noms català i científic, la categoria segons la procedència, l'estatus –fenologia i grau d'abundància– i els noms en castellà i anglès. El catàleg dels ocells observats en un determinat espai és quelcom que està subjecte a constants canvis i revisions i, per tant, sempre té una validesa temporal limitada.