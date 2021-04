L'Oficina Municipal d'Escolarització de Castelló atén 86 famílies en la preinscripció

Del 15 al 24 de març, es va fer, a Castelló d'Empúries, la preinscripció escolar, en què alumnes que el curs 2021-2022 començaran P3 i primer curs d'ESO, principalment, escullen en quin centre volen sol·licitar la seva plaça. Anteriorment, aquest procediment preescolar s'havia fet de forma presencial al centre educatiu que les famílies sol·licitaven en primera opció, però, l'any passat, arran de les restriccions establertes per frenar el contagi de la Covid-19, ja va haver-hi tant l'opció de fer-ho de forma telemàtica com de forma presencial amb cita prèvia.

«La situació de pandèmia en la qual ens trobem ha fet canviar molts procediments, tal com hi estàvem acostumats i, les tramitacions administratives presencials n'han estat un clar exemple, de manera que els procediments telemàtics han augmentat considerablement», explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament castelloní, Anna Massot.

Així mateix, el Departament d'Educació de la Generalitat, amb la voluntat d'evitar aglomeracions als centres escolars i, també, d'apropar-se a l'administració electrònica, va crear el portal web preinscripcio.cat perquè les famílies poguessin presentar la sol·licitud adjuntant-hi la documentació que es requeria, en cas que no es pogués fer una consulta interadministrativa de forma automàtica.

Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que és el servei de gestió de l'escolarització dels centres d'educació infantil, primària i secundària del municipi castelloní, es va prendre la iniciativa de donar suport i, al mateix temps, acompanyament en el procés de preinscripció, ja que és un tràmit important i significatiu per a les famílies.

Dues fases

Aquesta iniciativa va constar, principalment, de dues fases. En primer lloc, fer arribar, per carta, tota la informació relativa al procés de preinscripció a aquelles famílies empadronades al municipi amb fills amb l'edat corresponent. Malgrat que aquesta acció ja fa anys que es duu a terme, aquest any s'han elaborat documents i indicacions específiques per facilitar la comprensió del procés a seguir.

En segon lloc, es van habilitar tres possibles punts de suport presencial amb cita prèvia: l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el Centre de Serveis Puigmal i el Casal Cívic Alberes, en horari de matí i tarda de dilluns a divendres. Les famílies, a través del correu electrònic o telèfon, sol·licitaven cita prèvia i se'ls informava de tota la documentació requerida. En la trobada presencial, es feia la preinscripció de l'alumne corresponent i es resolien els possibles dubtes que poguessin tenir les famílies.

Al llarg dels deu dies que es van fer tràmits de preinscripció, es van atendre un total de 86 famílies –74 de manera presencial i 12 telefònicament. Tot i que, principalment, es van atendre famílies amb fills que el curs 2021-22 començaran P3 i 1r d'ESO, també se'n van atendre d'altres amb peticions d'altres cursos.

En el moment actual, l'OME segueix atenent aquelles famílies que es troben fora de termini, però que volen sol·licitar una plaça a algun centre educatiu del municipi. L'OME també atendrà a totes aquelles famílies que requereixin suport en qualsevol de les diverses fases de les quals consta el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2021-2022. Des del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament, es treballa per identificar les necessitats educatives del territori i dissenyar, planificar i coordinar les activitats, projectes, programes i serveis que donin resposta a les necessitats detectades, d'acord amb les polítiques educatives.