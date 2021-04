La guàrdia municipal de Vilafant es reforça amb la incorporació d'un nou cap

Des de dijous passat, la guàrdia municipal de Vilafant disposa d'un nou cap. Una figura que servirà per reforçar la bona tasca que està duent a terme la guàrdia municipal i, també, per fer créixer el compromís de servei que té el cos cap al municipi vilafantenc. Amb aquesta incorporació, també es millorarà l'organització de torns. D'aquesta manera, es fa un pas endavant per reforçar la guàrdia municipal que està realitzant un servei essencial pel municipi.

Aquesta actuació de l'equip de govern de Vilafant reforçarà la plantilla policial, perquè es comptarà amb un agent més, que, a més, farà les funcions de cap de la policia.

Servei de proximitat

D'aquesta manera, la guàrdia municipal de Vilafant compta, amb aquesta incorporació, amb cinc agents més el nou cap. Aquesta és una figura de nou cap molt esperada al cos per poder reforçar aquest servei de proximitat que està donant el cos a l'interior del municipi vilafantenc.