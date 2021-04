Cantenys espera que el procés participatiu sobre Palol Sabaldòria "generi debat"

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha estat entrevistada per les lectores i els lectors d'Emporda.info. Durant la trobada digital s'han tractat temes molt variats sobre els projectes municipals destinats a l'estalvi d'aigua, la millora d'instal·lacions o el civisme a la via pública. Cantenys també ha parlat sobre les infraestructures pendents, la falta d'horaris adequats per al transport públic o la millora pendent de les infraestructures viàries.

Sobre el futur del parc arqueològic del nucli de Palol Sabaldòria, i davant la proposta d'un lector de fer-hi un alberg de joventut, l'alcaldessa ha explicat que "els usos que se li poden donar a Palol és un tema molt i molt interessant i que espero que desperti molt interès i molt debat en el procés participatiu que ben aviat posarem en marxa. La idea de l'alberg juvenil és una proposta molt interessant. Aprofito per convidar a tothom a dir-hi la seva".

