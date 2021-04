Josep M. Carreras: «Caldria que els compromisos sobre l'enviament de vacunes es complissin»

- Com s'organitzen els equips de vacunació a l'Alt Empordà?

- Els professionals de l'atenció primària són els encarregats de gestionar els dispositius de vacunació en el territori i, per tant, és cada Àrea Bàsica de Salut (ABS) la que determina el seu desenvolupament en funció de la disponibilitat de vacunes i les seves característiques, la població i els aspectes d'organització interna. Hi ha equips de vacunació a cada ABS de l'Alt Empordà, que s'articulen des del CAP de referència. També s'han buscat espais externs als CAP perquè en cas que augmenti l'arribada de vacunes, es puguin utilitzar si es considera necessari. Alguns d'aquests, ja estan en funcionament.

- Quins són els espais actius actualment?

- Actualment hi ha un punt comarcal de vacunació amb AstraZeneca, a Figueres, i diferents equips de vacunació amb Pfizer a la resta d'ABS de la comarca. Aquests últims són els que fins ara s'han encarregat de les vacunacions a domicilis de persones dependents i majors de 80 anys (ara ja s'ha començat a vacunar persones menors d'aquesta edat), així com de la vacunació als CAP o a l'espai extern que estigui habilitat en aquell moment.

- L'organització actual dels equips de vacunació és suficient?

- La vacunació s'adapta al volum de població i la distribució territorial de cada zona, amb l'objectiu de facilitar l'accés de la ciutadania a la vacuna. Amb l'organització actual considero que es dona cobertura a tot el territori. Els equips s'han desplaçat fins on ha calgut per vacunar les persones més vulnerables, però entenem que les més joves tenen una facilitat més gran per desplaçar-se i de moment es manté el dispositiu que tenim actualment. En alguns municipis, la vacunació a la població d'edat més avançada ja s'ha desenvolupat en els consultoris locals, en dies i hores puntuals i als propis domicilis dels pacients. La vacuna arribarà a tothom.



Tot i això, el dispositiu de vacunació és viu i per tant s'adaptarà a cada escenari. Hem de tenir present que els sanitaris han fet un esforç ingent per facilitar la vacunació als col·lectius més vulnerables, amb la complexitat que comporta, tant dins l'àmbit organitzatiu com per les característiques de cada vacuna. També hi ha prevista l'obertura d'un punt de vacunació massiu a la regió que s'ubicarà a la Fira de Girona.

- Els recursos humans i materials actuals són els adequats per avançar a bon ritme?

- Els professionals sanitaris s'han bolcat en l'atenció a les persones durant la pandèmia. Han fet una gran tasca i ara tenen un paper clau en la vacunació i a ajudar-nos a superar la pandèmia. A més, tenim la sort de comptar amb professionals d'infermeria voluntaris que han respost a les crides que ha fet el Departament de Salut. Gràcies a tots aquests professionals estem avançant en la vacunació, només ens cal que ens arribin més vacunes.

- Es pot treballar amb previsió i establir un calendari de vacunació real?

- Estem condicionats al nombre de vacunes que ens arriben. Treballem amb una planificació, per descomptat, que adaptem setmanalment a la quantitat de vaccins. Una mostra és que ja tenim a disposició de Salut una seixantena d'espais cedits per ajuntaments de la Regió Sanitària de Girona. Però sí que és cert que caldria que els compromisos sobre l'enviament de vacunes es complissin per poder treballar amb una previsió encara molt més àmplia.

- Creu que d'alguna manera la informació excessiva respecte a les vacunes és perjudicial?

- Depèn de quin ús se'n faci i de la qualitat d'aquesta informació. És important que la ciutadania estigui informada, però s'ha de saber a quines fonts anar a consultar. No tot el que veiem a internet serà cert i cal que la mateixa ciutadania sigui crítica i sàpiga destriar la informació fiable de la que no ho és.

- Hi ha algunes afirmacions que s'hagin fet sobre les vacunes que no siguin certes?

- Dubtar o ser escèptic davant d'elements nous és normal, però ens hem de basar en les evidències científiques i avui tenim prou fets per saber que les vacunes salven vides. Sense elles no hauríem erradicat moltes malalties ni epidèmies.