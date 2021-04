L'Ajuntament de Roses reprèn les visites d'escolars

L'Ajuntament de Roses han reprès les visites que ofereix cada curs a les escoles de Roses perquè els alumnes de tercer curs puguin conèixer de primera mà el funcionament del consistori. Els primers alumnes a participar en les sessions d'enguany han estat els de tercer curs de l'escola Els Grecs, als quals seguiran a partir d'ara la resta de centres escolars de Roses.

Aquesta activitat forma part del programa educatiu impulsat conjuntament pel consistori i els centres educatius de primària de la població, i està adreçat a explicar als escolars com funciona i quines tasques desenvolupa l'administració local. Es destina als alumnes dels cursos de tercer i quart de primària, i serveix per aprofundir la formació que reben entorn al seu municipi.

Durant les sessions, es dóna a conèixer als nens i nenes participants com és i com funciona l'Ajuntament. La visita s'inicia a la sala de plens del consistori, allà on es prenen els acords de major importància per al municipi, on l'alcaldessa i el regidor d'Ensenyament ofereixen una breu explicació sobre les funcions i funcionament de l'Ajuntament i responen les preguntes formulades pels estudiants.

La visita continua després amb un recorregut per algunes de les dependències municipals que integren el consistori, on es mostra als alumnes les tasques que desenvolupen els diferents departaments i la seva relació amb els serveis, equipaments i infraestructures de què disposen en el seu dia a dia.

Les visites es realitzen seguint els protocols i mesures de prevenció contra la Covid-19.