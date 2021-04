Hollywood va construir el tercer far de Cadaqués per a representar la fi del món

L'actor Kirk Douglas, el mític Espartaco de Stanley Kubrick, va morir el febrer de l'any passat als 103 anys. Douglas era una de les darreres grans estrelles de l'època daurada de Hollywood i forma part del records històrics de la cinematografia a l'Alt Empordà, ja que va ser el protagonista d'El far de la fi del Món (The Light at the Edge of the World) un film d'aventures basat en la cèlebre novel·la de Jules Verne de 1905 i que va ser rodada el 1971 al Cap de Creus, dirigida per Kevin Billington. Douglas representava el paper de Will Denton,

Per al rodatge va caldre construir un far a sota de l'autèntic, sobre el freu de Sa Claveguera. El decorat, mig enrunat, va seguir dempeus fins a l'any 2006, quan va ser enderrocat en considerar que afectava el paisatge del Parc Natural. El permís per a utilitzar el cap de Creus i fer-hi construccions va ser donat per l'aleshores ministre de Turisme, Manuel Fraga Iribarne.

Kirk Douglas va tenir com a company de repartiment Yul Brynner, Samantha Eggar, Jean-Claude Drouot, Fernando Rey, Renato Salvatori i Massimo Ranieri, entre molts altres. També hi va haver figurants de Cadaqués i de diverses poblacions veïnes. Els actors i les actrius es van deixar veure sovint en els bars i restaurants de la localitat, alguns dels quals encara guarden fotos de la seva presència.