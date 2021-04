El far de Cala Nans de 1864 està sense catalogar pel ministeri de Cultura

El far més antic de l'Alt Empordà és el del cap de Creus. Va entrar en funcionament el 1853 dins del Plan general de alumbrado de las costas y puertos de España e islas adyacentes, datat del 1847. D'aquest mateix pla procedeix la construcció del far de Roses, ubicat a la punta de la Poncella. Va entrar en servei el febrer de 1864.

El de s'Arenella, a la costa del Port de la Selva, es va il·luminar el 1913 com a resultat del Plan de reforma del alumbrado de las costas de la península, islas adyacentes y posesiones españolas del litoral del norte de África de 1902. Havia estat projectat, però, el 1891, a petició de la Societat de Salvament de Nàufrags de Girona.

El quart far de l'Alt Empordà, i no menys important, és el de cala Nans, situat a la dreta de la badia de Cadaqués, mirant el mar. Curiosament, aquest far de 1864 no figura en el catàleg de Faros con valor patrimonial de España, editat el 2017 per l'aleshores Ministerio de Educación, Cultura y Deporte com a resultat d'un estudi encarregat per aquest organisme.