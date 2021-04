Vilafant il·lumina el tram nord del camí de l'Arengada

Des de divendres 9 d'abril, una dotzena de balises antivandàliques il·luminen el camí del tram nord el camí de l'Arengada de Vilafant. Aquesta via connecta la zona de l'Arengada, al Camp dels Enginyers, amb el Nucli Antic del poble pels caminants.

El camí de l'Arengada és un vial rural molt transitat per visitants i veïns de Vilafant que el fan servir per passejar durant tot el dia o fer esport. L'Alcadessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha afirmat que "era necessari posar-hi il·luminació per evitar algun espant o acte vandàlic", ja que, quan baixava el sol, el camí quedava insuficientment il·luminat.

El vial sencer de l'Arengada ja es va arreglar anteriorment per facilitar-hi el pas però faltava la il·luminació en aquest darrer tram.