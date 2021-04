La Biblioteca municipal de Figueres escalfa motors per Sant Jordi

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres es prepara per a una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi, pel próxim 22 d'abril, amb l'exposició d'un aparador amb les portades dels llibres publicats durant el darrer any d'escriptors i editorials locals i una petita exposició d'aquests llibres a les seves instal·lacions.

La decoració de Sant Jordi a la secció infantil. BIBLIOTECA DE FIGUERES



Després del Sant Jordi confinat de 2020, la Biblioteca de Figueres no vol deixar perdre l'oportunitat de celebrar una nova edició la Revetlla de Sant Jordi, amb l'assistència de més d'un centenar d'autors locals. Aquest any, però, l'acte es traslladarà al Teatre El Jardí per garantir que es compleixin les mesures de seguretat necessàries que imposa la situació de pandèmia. Amb aquesta jornada, des de la biblioteca, es vol donar suport a l'edició i venda de llibres en àmbit local d'autors alt empordanesos.

D'altra banda, com ja és habitual, la Biblioteca elabora una guia que aplega les novetats locals, que podrà consultar-se a la seva pàgina web.

A l'edició de 2020, la revetlla va tenir lloc virtualment amb ressenyes realitzades pels mateixos autos i que encara es poden visionar al canal Youtube de la Biblioteca.