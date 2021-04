Sis iniciatives del Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava reben els distintius de l'Estratègia marítima

Sis iniciatives del Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) han estat reconegudes per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb els distintius de l'Estratègia marítima de Catalunya 2019-2020 (EMC). L'objectiu d'aquests distintius, que enguany s'atorguen per segon cop, és reconèixer aquelles iniciatives que hagin contribuït a la implantació de l'Estratègia marítima de Catalunya, una eina consensuada entre tots els departaments de la Generalitat per impulsar un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat.

Els diplomes s'han lliurat en el marc de la Jornada sobre el Desenvolupament Local Participatiu al GALP Costa Brava en què s'han avaluat els resultats i les oportunitats d'implementació de l'Estratègia marítima de Catalunya al territori, que ha tingut lloc de manera telemàtica.

Les iniciatives GALP Costa Brava distingides enguany són:

Redacció del projecte museogràfic de l'espai de visitants de la Confraria de Pescadors de Blanes de la Confraria de Pescadors de Blanes

Espai de difusió, degustació i comercialització de l'anxova de Fill de J. Callol i Sertas

Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer de l'Institut d'Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)

Avaluació de la reducció de la resuspensió dels sediments marins als caladors de pesca derivada del canvi de portes d'arrossegament de l'Institut de Ciències del Mar- Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Paisatges marins i pesquers de Llançà de l'Ajuntament de Llançà

Aula Gastronòmica, dinamitzar i difondre la cultura del peix i promoció de l'activitat turística de Roses de l'Ajuntament de Roses.

En aquesta jornada, també s'ha analitzat l'estat d'execució del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a Catalunya, els resultats d'implementar les estratègies de desenvolupament local pesquer (EDLP) a cada territori, i les futures oportunitats de finançament en el marc del FEMP.

Així, en la convocatòria d'ajuts FEMP dels GALP 2019-2020, es van aprovar 44 projectes que han generat en total una inversió als dos territoris de 2.474.755 €, dels quals 1,2 M€ són d'aportació pública.

En aquest sentit, el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, ha explicat la política de la Generalitat de Catalunya en relació amb replicar l'experiència d'èxit de l'actual GALP Mar de l'Ebre a la totalitat del litoral català en el futur Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura (FEMPA).