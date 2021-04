Roses se submergeix aquest abril en el món de la vinya i el vi en el marc del Festival Vívid

El Vívid ofereix durant el mes d'abril i el primer cap de setmana del mes de maig, una selecció de les propostes enoturístiques més singulars que es poden viure a la Costa Brava. Roses hi serà present amb un programa en format híbrid que combina les activitats virtuals i presencials. Una magnífica oportunitat per conèixer la riquesa vinícola del municipi des de diferents vessants i el bon saber fer dels seus productors, amb propostes que combinen cultura, patrimoni i natura organitzades per Turisme de Roses i cellers de la DO Empordà.

El tret de sortida de les activitats a Roses tindrà lloc demà, dissabte 10 d'abril, amb la visita guiada virtual que l'Àrea de Turisme ofereix a una de les joies del patrimoni rosinc: el Castell de la Trinitat, recentment museïtzat. En acabar la visita, es proposa gaudir des de casa d'un tast adquirint els vins Quinze Roures i Terra Negre del celler Espelt, aprenent a maridar-los seguint els consells experts de l'Anna Espelt. La visita tindrà lloc a les 12 h i s'emetrà per les xarxes socials de VisitRoses (Facebook, Youtube i Instagram).



Mostra del Vi amb activitats per a totes les edats

La Mostra del Vi DO Empordà arriba enguany a la seva VII edició el diumenge 25 d'abril, continuant així amb l'objectiu de donar a conèixer els productes del territori i contribuir a la creixent interacció entre turisme i enologia. L'escenari escollit en aquesta ocasió serà l'esplanada situada davant de la porta de Mar de la Ciutadella de Roses, on, d'11 a 15 h, es podran tastar diferents productes enològics elaborats per cellers de renom de les nostres comarques.

Les famílies podran passar també una bona estona participant a les activitats Vi-Kids, amb la participació a tallers artístics relacionats amb el món del vi. Els més petits també hi tindran cabuda, gràcies al taller d'artesania que es realitzarà a la zona Vi-Baby per a menors de 3 anys.

Altres membres del Club de màrqueting Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, també organitzen activitats a Roses en el marc del Vívid. És el cas de les visites a vinyes del Cap de Creus on es marida la història enològica de l'Empordà amb un tast de vins; l'activitat d'observació d'ocells de vinya amb tast de vins; l'activitat familiar "El joc grec del vi" a la Ciutadella, que permet conèixer d'una forma divertida com vivien i jugaven els nens d'altres èpoques; i les estades amb visites culturals temàtiques. Tota la informació d'aquestes activitats està disponible en aquest enllaç.

En el seu conjunt, el Vívid proposa en la seva setena edició una seixantena d'activitats enoturístiques que transformaran l'Alt i el Baix Empordà en l'epicentre de l'enoturisme de Catalunya. Sempre seguint tots els protocols sanitaris, majoritàriament a l'aire lliure i amb aforaments reduïts.

Aquesta iniciativa promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, rep el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de socis que integren el Club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.