L'Hospital de Figueres estrena el passadís de connexió amb Consultes Externes

L'Hospital de Figueres ha estrenat el passadís cobert exterior que connecta l'Edifici est, l'Entrada principal i les Consultes Externes. El projecte s'emmarca en el paquet d'actuacions que la Fundació Salut Empordà ha posat en marxa per prevenir el contagi del coronavirus i té per objectiu minimitzar la circulació de persones per l'interior de les instal·lacions sanitàries. A la vegada, permet millorar l'atenció a l'usuari i ordenar els itineraris entre els diferents serveis i edificis de l'hospital.

El cost dels treballs, que van començar al mes de novembre, ha estat de 140.187 euros. A més de la construcció del passadís, el projecte ha inclòs el canvi d'ubicació de la capella i de dues sales de reunions i docència per a professionals i estudiants.

Fins ara, els usuaris que arribaven a l'Entrada est (la de davant de l'aparcament) passaven per la vorera del carrer Glòria Compte si es dirigien a l'edifici de Consultes Externes o al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, perquè amb la situació de pandèmia s'ha limitat la circulació per l'interior de l'Hospital. Amb la construcció del passadís cobert exterior, aquests usuaris tenen l'opció de fer servir el corredor cobert per a moure's d'un edifici a un altre, sense necessitat de sortir al carrer, la qual cosa els aporta més comoditat.

La nova obra també clarifica la circulació per l'interior de l'Hospital: evita el creuament de pacients ingressats, professionals i usuaris; garanteix una atenció continuada i directa als usuaris en els diferents punts d'informació, permet controlar millor l'accés a les plantes d'hospitalització i ordena les entrades als serveis de l'Hospital de dia i de Rehabilitació.

El nou passadís que millora la connectivitat a l'Hospital. MARIA VIVAS



"Tant per l'evolució arquitectònica de la ciutat, que fa anys va preveure un aparcament a la zona nord de l'Hospital, com per les exigències generades per la pandèmia del coronavirus, apareix la necessitat de reordenar la circulació de persones pel centre. D'una banda, per diferenciar el pas dels professionals del dels usuaris i evitar que públic extern passi per zones sensibles, i per l'altra, per fer més fàcil l'anada d'un edifici a un altre", explica el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer.

A l'hora de concebre l'obra, Laia Isern, arquitecta de Vitaller Arquitectura i responsable del projecte, especifica que "hem creat un espai porxat que resguarda les persones de l'aigua i del vent però a la vegada deixa entrar la llum a les zones contigües al passadís, com són el servei de Rehabilitació o els despatxos del personal".