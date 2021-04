El Mas Fumats de Roses renova el seu enllumenat amb sistemes LED de baix consum

Roses ha iniciat els treballs de substitució de l'enllumenat públic de la urbanització Mas Fumats per un nou sistema de baix consum amb tecnologia LED, adaptat a la normativa actual sobre eficiència energètica i contaminació lumínica. En total, se substitueixen 490 fanals de vapor de sodi de 125w de consum, per leds de 50w. Els treballs duraran entre 45 i 60 dies i compten amb un pressupost de 165.000 €.

Les noves lluminàries que s'estan instal·lant disminuiran tant el cost energètic del servei d'enllumenat en baixar la potència necessària per al seu funcionament de 125 a 50 w, com la contaminació lumínica que els fanals existents fins ara produïen, en ser tipus globus amb emissió de llum de 360º. Els nous models adquirits, en canvi, dirigeixen la llum als vials sense emetre-la cap al cel, disminuint així la contaminació i aconseguint al mateix temps una millor i més uniforme il·luminació viària.

Aquest projecte s'inclou dins el Pla d'adequació de l'enllumenat públic de Roses (PAES), que té per objectiu reduir les emissions de CO 2 del municipi com a mínim un 20%, mitjançant la implantació d'accions en favor de l'eficiència energètica i el foment de les fonts d'energies renovables. Des de la seva aprovació, l'any 2015, s'han dut a terme nombroses renovacions d'enllumenat, com les de les urbanitzacions Mas Oliva, Mas Mates, així com un elevat nombre de carrers i places de la vila. Es preveu que la propera actuació es durà a terme a la urbanització de Santa Margarida.

El subministrament del nou material s'ha realitzat en el marc del sistema de contractació centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local per al subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic destinat a entitats locals, al qual l'Ajuntament de Roses està adherit.