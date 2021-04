Salvi Güell: "Canviem els plataners perquè generen moltes problemàtiques"

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha estat entrevistat, aquest dimecres, per les lectores i els lectors d'Emporda.info. El batlle republicà ha respost temes diversos relacionats amb la via pública, el medi ambient, la seguretat ciutadana i les infraestructures. No hi ha faltat l'afer del relleu dels arbres del municipi. Una de les persones participants s'ha interessat per la substitució dels plàtans: "Tenint en compte que intentem salvar més palmeres del morrut, per què no s'ha provat de "salvar" els plataners? Conformen part de l'"skyline" de les avingudes d'Empuriabrava, i són éssers vius, no mer mobiliari urbà....", ha comentat.

Salvi Güell ha respost explicant que "els plàtans pateixen tres malalties i, tot i que s'han provat diversos tractaments, no funcionen. Hi ha la possibilitat de fer servir productes químics, però ho considerem inviable perquè hi ha risc d'intoxicació. Ara mateix estem fent una prova pilot per substituir aquesta espècie per altres. De moment n'hem substituït 130 unitats i veurem com evoluciona aquest canvi. Els plataners en la situació actual estan creant moltes problemàtiques, sobretot amb els veïns que els tenen al costat de casa seva i els pateixen: fulles, brutícia, taques... La pèrdua de fulles a causa de les malalties, durant l'estiu també provoca molts problemes".

Llegiu l'entrevista sencera obrint aquest enllaç.