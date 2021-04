L'ABS l'Escala vacunarà contra la Covid cada setmana a la sala polivalent del municipi

Cada setmana, professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala administraran vacunes contra la Covid-19 a la sala polivalent municipal de la població escalenca. La previsió és que la vacunació es faci dos dies, matí i tarda, però dependrà de la disponibilitat de dosis que hi hagi en cada moment. Aquesta setmana, el dispositiu s'habilita avui i demà.

La campanya de vacunació massiva poblacional contra el coronavirus a la sala polivalent de l'Escala es va iniciar la setmana passada, com a complement al que ja s'estava fent als vuit consultoris locals i al Centre d'Atenció Primària Moisès Broggi. Però ara s'ha decidit mantenir aquest dispositiu a llarg termini i s'obre a tots els usuaris de les nou poblacions incloses a l'ABS.

Si la setmana passada les persones convocades només eren les majors de 79 anys residents a l'Escala, aquesta es continua amb aquesta franja d'edat i s'incorpora també als menors de 79 anys que viuen en els nou municipis. Progressivament, s'anirà descendint en la franja d'edat a mesura que es vagi avançant en la vacunació de la població. Aquestes persones han estat convocades i citades prèviament per telèfon: quan se'ls truca ja se'ls dona dia i hora per la primera i per la segona dosi.

L'horari de vacunació a la sala polivalent és de 10 h a 12 h i de 16 h a 19 h. És imprescindible que tothom porti la Targeta Sanitària i respecti en tot moment les mesures de prevenció: ús correcte de la mascareta, higiene freqüent de mans i manteniment de la distància de seguretat.