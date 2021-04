Dolors Bassa abans d'entrar a presó: "Que la ràbia i la injustícia les canviem amb fermesa. No canviarem cap convicció"

L'exconsellera Dolors Bassa ha creuat la porta per tornar a ingressar a la presó del Puig de les Basses aquest dimarts, 6 d'abril, poc abans de tres quarts de nou del vespre. Ho ha fet després que el jutjat de vigilància penitenciària revoqués el tercer grau tant de Dolors Bassa com de Carme Forcadell. "Que la ràbia, la indignació i la injustícia les puguem canviar amb fermesa. Seguim endavant, no canviarem cap convicció i segur que al final guanyarem", ha dit Bassa en una paraules que ha dirigit al centenar de persones que l'han acompanyat, en una comitiva encapçalada per Pere Aragonès. El vicepresident amb funcions de president ha llançat un missatge a l'Estat i ha assegurat que mantindran "sempre els ideals de República, independència i justícia social".



Per segon cop després que se li hagi revocat el tercer grau, l'exconsellera Dolors Bassa ha tornat a ingressar a la presó de Figueres. Hi ha arribat poc després de dos quarts de nou del vespre, on l'esperaven un centenar de persones per donar-li suport.





"Persistim en la nostra lluita"

"Amnistia i autodeterminació"

L'exconsellera ha dit que aquests dies, tant ella com Forcadell han pensat "molt" en els "companys que ja hi són de nou" (en referència a la resta de presos independentistes de Lledoners). I aquí, ha llançat un missatge a seguir persistint. "La realitat és que, diguin el que diguin, nosaltres continuem amb les mateixes conviccions, i això sí que no es canviarà mai", ha assegurat."Continuem creient que volem seguir endavant, i que malgrat totes les dificultats i els problemes, hi som i hi serem", ha dit l'exconsellera, mentre la gent l'aplaudia. I ha afegit: "Que la ràbia, la indignació i la injustícia la puguem canviar amb fermesa; no canviarem cap convicció i segur que al final guanyarem, persistim en la nostra lluita i seguirem com sempre, al costat de la gent".Després d'agrair a tothom qui ha vingut a donar-li suport, Dolors Bassa ha entrat per la porta de ferro de la presó del Puig de les Basses entre abraçades. Des de l'altre costat de la reixa, i mentre enfilava el camí cap a la porta, la gent li ha desitjat 'bona nit' i li han donat missatges d'escalf.A les portes de la presó, diversos membres del Govern en funcions han acompanyat l'exconsellera. Encapçalava la comitiva el vicepresident en funcions,. També hi eren els consellers en funcions d'Agricultura,; de Treball i Afers Socials,, i de Presidència,. A més, diputats del Parlament, alcaldes i càrrecs d'ERC i de JxCat també s'han apropat fins al Puig de les Basses.Després que Dolors Bassa, acompanyada dels seus familiars, entrés al centre penitenciari, el vicepresident amb funcions de president,, ha afirmat que "una vegada més hi ha decisions d'un tribunal que el que fan és coartar drets, no garantir-los": "Ho hem vist avui, amb l'acabament precipitat del tercer grau per a la Dolors Bassa i la Carme Forcadell que no obeeix a una necessitat de fer justícia, sinó a una voluntat de venjança per part de l'Estat".Aragonès subratlla que tant l'exconsellera com l'exvicepresidenta del Parlament i la resta de líders independentistes empresonats o a l'exili marquen el camí a seguir. "Continuar determinats, treballar conjuntament i seguir avançat en la defensa dels drets i la llibertat del país".I el vicepresident ha tancat la intervenció adreçant una pregunta a l'estat espanyol: "Fins quan estan disposats a mantenir aquesta situació". Pere Aragonès ja ha avançat que mantindran "sempre els ideals de República, independència i justícia social" i, per això, insta a trobar una solució "política i democràtica"."Avui més que mai, malgrat tot aquest dolors, hem de seguir posant sobre la taula la defensa del dret a l'autodeterminació i l'amnistia per als presos i exiliats. Seguim determinats, com la Dolors i la Carme ens demanen que fem", ha dit Aragonès.