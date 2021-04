El Consell Comarcal impulsa 'Eco-competents', un nou programa de formació ambiental

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà dona el tret de sortida d'un nou programa de formació ambiental, l'Eco-competents. El ple del consell del mes de gener ja va donar el vistiplau a aquest projecte que ara es posa en marxa. El programa "Eco-competents" engloba en un mateix programa la formació en medi ambient a diferents sectors de la societat: joves de diferents etapes educatives, professors i formadors, empreses, particulars i l'administració local.

La base d'aquest programa és l'experiència prèvia de l'àrea de medi ambient, com per exemple el programa Re-paper –en l'àmbit educatiu– o formacions sobre diferents temàtiques com la gestió de residus o la xerojardineria –adreçades a treballadors públics, docents, empreses i professionals de la jardineria.

L'Eco-competents ofereix un seguit de propostes que acosten l'administració local a la societat i fomenten la participació en la presa de decisions. La consellera delegada de Medi Ambient Anna Palet explica «els serveis que ofereix el consell comarcal en matèria de medi ambient no estan complets si no es divulguen, per això no només s'ha creat un projecte que dona continuïtat a activitats d'èxit com el Re-paper sinó que s'ha pensat amb una visió global».

L'àrea de Medi Ambient gestiona un seguit de serveis públics, relacionats amb els recursos naturals (aigua, energia, etc.) i els residus, amb l'objectiu que siguin ambientalment i econòmicament sostenibles, i alhora el màxim d'eficients. Així doncs, l'objectiu del programa Eco-competents, és formar, a tots els àmbits i sectors de la comarca, en el medi ambient i especialment en els àmbits que l'Àrea de Medi Ambient gestiona serveis públics.



L'Eco-competents a les escoles i instituts

Un cop aprovat el programa Eco-competents, la primera de les branques que s'ha desplegat del projecte és la proposta formativa, que compta amb tot un seguit de recursos per ambientalitzar els centres docents de la comarca. Amb un vessant pedagògic s'ofereixen propostes i activitats per cada cicle educatiu, que es complementen amb la formació dels mateixos docents que hauran d'acomplir les activitats amb els joves. També es promou les sinergies dels centres docents amb els ajuntaments fomentant el treball conjunt.

Aquest programa ja ha estat presentat als centres docents, de primària i secundària de la comarca, i com a tret de sortida ha posat en marxa un concurs de contenidors. Cada centre ha rebut 3 contenidors de diferents fraccions (orgànica, envasos lleugers i paper i cartó) per tal que decorin i personalitzin amb missatges informatius dels materials que pertoquen en cadascun d'ells però alhora, amb dissenys engrescadors, cridaners i motivadors a utilitzar-los.

El mes de juny aquesta proposta es clourà amb l'entrega d'un premi als guanyadors.