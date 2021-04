Gael Rodríguez: «Volem explicar pels pobles què són les Joventuts Socialistes»

A finals de març, es va constituir la nova executiva de les JSC a l'Empordà, amb Gael Rodríguez de primer secretari, entre altres responsables.



Ell és el primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) a l'Empordà. Nascut a Portbou (2004), Gael Rodríguez Garrido fa primer de Batxillerat Social a Llançà i dubta per estudiar entre les carreres d'Història, Dret i Filosofia. De petit, es va aficionar a la política seguint el «Polònia» de TV3.

Com ha nascut aquesta executiva comarcal?

A causa de l'èxit a les eleccions del 14 de febrer, la Federació de les Joventuts Socialistes de la província de Girona va voler acabar de llançar un procés començat fa un any, creant agrupacions, no comarcals, perquè és molt difícil, a les comarques gironines, a causa de la força del Procés. Van contactar amb els militants més actius proposant de llançar l'agrupació de l'Empordà, agafant l'Alt i el Baix. Aquí, a l'Alt Empordà, som 4 o 5 militants, en total, tot i que, ara, ja tenim una desena de persones que s'han començat a posar en contacte amb nosaltres. A mi, em van enviar un WhatsApp i vaig respondre que estaria encantat de formar part de l'executiva i que estaria preparat per ser el primer secretari, per il.lusió, pel temps que tinc per dedicar-li i perquè em considero una persona vàlida.

Va costar trobar planter?

El més difícil és trobar gent als pobles. Volem treballar molt colze a colze amb les agrupacions socialistes, perquè ens acostin a gent jove que saben que té interès per la política, que li tira el projecte socialista, com ens considerem nosaltres, persones normals que volem treballar perquè els joves visquin millor. Nosaltres, el que volem és justícia social, millor clima i igualtat entre persones. No anirem a buscar a qualsevol persona traient una estelada o una senyera, sinó que anirem a buscar militants als pobles proposant projectes i explicant els nostres valors. Ara que això ha sorgit, està sent bastant fàcil. A Roses, amb l'Olga Simarro, ens hem posat en contacte amb cinc joves. A Vilafant, també n'hi ha dos o tres. A Llançà, hi ha una noia a la qual li hem de fer la fitxa molt aviat. A poc a poc, anem fent pinya.

Compteu amb el suport del Partit Socialista?

Tant pel que fa als pobles com a escala de federació del PSC. A l'acte de constitució, hi va participar el primer secretari, Marc Lamuà, i Òscar Aparicio, que és diputat per Girona, després d'haver estat alcalde de la Bisbal, i ens van donar molt de suport.

Creieu que s'ha acabat el Procés i s'obren noves portes?

El Procés no s'ha acabat i trigarà a acabar-se, però sí que crec que molta gent ja s'ha adonat d'on ens està portant. Estem deixant passar una pila d'oportunitats. Mentre estem posant pancartes al balcó del Palau de la Generalitat, no agafem projectes engrescadors. Barcelona podria ser la capital europea del medicament i se'n va anar a Holanda.

Quina és l'agenda política que portareu, a partir d'ara?

El que farem és la implantació sòlida arreu del territori. Volem trepitjar el territori, en la mesura que puguem, i anar pels pobles a explicar els nostres valors i el nostre projecte. La primera acció ens agradaria poder-la fer el 14 d'abril, per commemorar la República, perquè nosaltres som republicans.

Aquesta fórmula servirà per engrescar els joves per entrar en la política?

Sí, sí, nosaltres volem això. Volem que hi hagi dedicació política. Volem que, als ajuntaments, hi hagi regidors de la JSC, perquè som la joventut política que més regidors té a Catalunya, però, a l'Empordà, només hi ha una regidora de la Joventut Socialista de Catalunya, la Marta Poyatos, regidora a Santa Cristina d'Aro.

A escala personal, vol començar pel seu municipi per agafar pràctica?

Primer de tot, vull començar a treballar per un Portbou millor. Trobo que el meu poble s'està deixant perdre i Portbou, d'oportunitats, en té moltes, però falta un equip que treballi amb gent vàlida, amb criteri i propostes. Ara, a Portbou, tenim problemes greus de seguretat, estem bastant malament, ara. L'Ajuntament, durant la pandèmia, no ha ajudat cap petit negoci del poble i vam estalviar 20.000 euros de la festa major.

Amb quin horitzó treballen?

Ara, treballem per fer créixer la nostra organització. El nostre principal objectiu és donar-nos a conèixer, per tenir regidors i, si pot ser, alcaldes de la JSC. Tenim dos anys per treballar fins a les pròximes eleccions municipals.