El «tancament» a França aigualeix una bona Setmana Santa turística

Els establiments turístics i comercials que han tingut obert aquesta darrera de setmana han pogut gaudir d'una bona afluència de clients, sobretot catalans. També hi ha hagut una important presència de visitants francesos a la zona fronterera del Portús i la Jonquera, que han volgut aprofitar els darrers dies abans de l'enduriment de les mesures contra l'expansió de la Covid-19 anunciades pel president Macron.

Allotjaments, bars i restaurants han tret profit d'aquests dies festius, encara que des de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà lamenten que «les restriccions de tarda i nit han impedit, una vegada més, que el sector de la restauració hagi pogut respirar una mica millor».

Els espais naturals, els fronts de mar, els pobles de muntanya i llocs emblemàtics com el Triangle Dalinià han notat importants increments de visitants. També hi ha hagut clients i curiosos en els mercats exteriors.

Aquesta revifalla quedarà aigualida per les repercussions veïnals que generarà l'ordre de l'Elisi de tancar entre tres i quatre setmanes les escoles. Els comerços no essencials restaran tancats i no hi podrà haver mobilitat entre regions, excepte per motius laborals o de causa major. La ciutadania només podrà sortir de casa a un radi de deu quilòmetres sense límit de temps.