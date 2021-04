Isaac Parras: «Qualsevol imatge, que m'impacti al moment, em pot generar una idea»

El jove emprenedor Isaac Parras (Roses, 2003) ha optat per finançar la nova temporada de la seva marca de roba Twine Clothes a través de KickStarter (bit.ly/3uemakt), una plataforma de micromecenatge per a projectes creatius. Ell i el seu equip esperen poder assolir l'objectiu que s'han marcat per fer realitat la nova col·lecció. Isaac Parras acaba de complir els 18 anys i estudia 2n de Batxillerat Tecnològic a l'Institut Cap Norfeu de Roses. S'ha aventurat a aquest projecte d'emprenedoria sense por al fracàs. «Aprenc més dels fracassos que de les victòries», afirma.

El projecte Twine Clothes va creixent de mica en mica. En quina fase es troba ara mateix?

Ara mateix ens trobem en un moment clau. Acabem de llançar la roda de finançament a través de la plataforma KickStarter, on tothom qui ho vulgui pot precomprar lots de roba i complements per un preu més barat del que valdrà quan surti a la web. D'aquesta manera, ens ajuden a finançar el que fins ara és la col·lecció més gran que hem fet.

Quants diners els calen?

Esperem recaptar 8.100 euros. Si en finalitzar els vint dies que queden de campanya no podem arribar a la meta, a la gent que ha fet una precompra no se li cobrarà res, ja que no es portarà a terme el finançament a través d'aquest mitjà. Si finalment es du a terme, ens ajudarà moltíssim per poder treure la nova col·lecció, ja que estem muntant una nova pàgina web més accessible, més elegant, amb més informació i amb molta més varietat.

Per què 8.100 euros exactament?

Aquests 8.100 euros han estat calculats a partir del cost corresponent al volum de roba que volem tenir en estoc, els possibles inconvenients, les despeses d'empresa, els anuncis i la publicitat i també els imprevistos que puguin sorgir.

Pot descriure la col·lecció?

És una col·lecció 105 per cent sostenible, metafòricament parlant. Fabriquem amb cotó cent per cent orgànic, tot el procés d'obtenció i tractament dels materials per part dels proveïdors està molt cuidat i les peces que porten plàstic estan fetes a partir de polièster reciclat.

Quantes peces la componen, la col·lecció?

La col·lecció començarà amb el llançament de tres samarretes bàsiques amb quatre colors cada una. És a dir, dotze dissenys de samarreta diferents, a part d'una altra samarreta més orientada a aquelles persones a les quals els agrada vestir ample, oversize o urban. Aquest apartat es dirà Urban Nature. És una contradicció, però té una explicació, i és que serà roba urbana fabricada de forma sostenible.

En qui pensa amb aquests dissenys?

Normalment, el públic que compra aquesta classe de roba sol ser jove i els joves acostumem a ser els que menys conscienciats estem o els que menys mirem pel medi ambient. D'aquesta forma, tenen una excusa per obtenir un disseny que els agradi i alhora col·laborin amb el medi ambient.

A part de samarretes, tenen altres peces?

Tenim una dessuadora blanca amb una onada a la part del darrere. Per a mi, és un dels millors dissenys. Un cop hagi sortit tot això, poc després, traurem uns altres dissenys que encara s'han de concretar.





Què l'inspira a fer aquests dissenys?

Et mentiria si et digués que tinc un ritual d'inspiració. Soc una persona que estic tot el dia pensant. A vegades em puc inspirar escoltant música estirat al llit, em puc inspirar mentre dissenyo qualsevol altra peça de roba, fent esport o qualsevol imatge, que m'impacti al moment, em pot generar una idea. En qualsevol cas, no només soc jo qui aporta idees per als dissenys.

Parli'ns del seu equip.

Els meus companys, Vincent Raab i Alex Roig, col·laboren a parts iguals aportant idees, o, per exemple, l'últim disseny que he comentat que seria urban l'hem dissenyat un amic que no està dins la marca, però que entén moltíssim d'aquesta moda urban i jo. És l'Oscar Somoza, pel qual sento un gran afecte.

Com s'organitzen?

En la part administrativa i creativa i en tot el que no té a veure amb taller, estem en Vincent Raab, relacions públiques, disseny i màrqueting; l'Alex Roig, per a atenció al client, satisfacció, ressenyes, feedback i tasques diverses, i jo, que ho porto una mica tot, però em centro en el disseny de productes i web, disseny i edició de la publicitat i màrqueting. La part de taller la porta SerigrafiX Roses, de la mà d'en Ronald Doré i l'Adrià Giner. En Ronald fa la part més tècnica i pràctica de taller i l'Adrià porta la part administrativa de taller, i per descomptat, amb l'experiència que té en el sector de l'emprenedoria, ens aconsella.

Com defineix la marca?

Intento que els dissenys transmetin el que els membres de la marca sentim i volem que sentin. Són colors molt naturals i en cap cas volem fer dissenys purament comercials.





Ara està estudiant segon de Batxillerat. Té clar quin camí seguirà després d'aquesta etapa?

Ja he fet la prematrícula a la Universitat La Salle Ramon Llull de Barcelona, per cursar Direcció d'Empreses Tecnològiques Internacional i una menció amb Màrqueting.