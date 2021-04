Projectes aturats al Port de la Selva per a obrir els edificis dels fars al públic

«Abans de la pandèmia ja ho teníem tot força lligat amb l'Autoritat Portuària de Barcelona, però, de moment, ha quedat tot aturat», explica Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, sobre el projecte que tenen per a «donar usos culturals, ambientals i turístics al far de s'Arenella». El seu principal problema és que l'espai útil de l'edifici és reduït i per al seu finançament, com passa amb el de Roses, cal que hi hagi una concessió d'un establiment de restauració que permeti mantenir la instal·lació. «Hi estem treballant amb la intenció de poder-ne fer ús, però també hi ha l'hàndicap de la portada de llum, que és molt costosa», afegeix Cervera.

A Roses, la seva obertura va patir una aturada inesperada l'any 2016, quan unes excavacions van posar al descobert les restes de l'antiga bateria de Sant Antoni, datada del segle XVIII i situada just davant del far. Aquest fet va aturar el projecte inicial de reconversió d'aquest espai per a usos culturals i de restauració. A posteriori, l'Ajuntament va posar damunt la taula el fet que la durada de la concessió d'ús de la instal·lació anava passant davant la inversió que calia fer. En tots dos casos, els respectius fars són punts estratègics dels seus camins de ronda.