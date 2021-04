Fins al 25 d'abril, es poden presentar ofertes per a la gestió de la piscina municipal de Palau-saverdera, així com de l'explotació del bar-restaurant i la zona d'esbarjo que forma part del mateix equipament. Es tracta d'un contracte amb una durada inicial de quatre anys i dues possibles pròrrogues d'un any cadascuna. L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del subministrament d'aigua i electricitat i del manteniment de les piscines.