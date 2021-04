L'Associació Canalitzem d'Empuriabrava recollirà firmes contra la «tala massiva» d'arbres

L'Associació Canalitzem d'Empuriabrava, que és activa i constituïda legalment des de principis de l'any 2019, té intenció de fer, aviat, una recollida de signatures per evitar una tala massiva d'arbres públics «sense motius justificats». La missió de l'associació és fer xarxa amb persones que es mouen per la cura de l'entorn natural i urbà més proper, en el seu cas, el d'Empuriabrava.

«L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va iniciar la tala, el novembre del 2020, i ha dut a terme una prova pilot per substituir 1.913 plàtans urbans, a Empuriabrava, d'aproximadament cinquanta-quatre anys. Les úniques informacions públiques d'aquest projecte es troben només en dos enllaços de la seva web», comenten els membres de l'associació.

En les darreres setmanes, Canalitzem ha estat treballant per entendre la situació i ha redactat un comunicat, dirigit a les persones que, com ells, volen saber què ha motivat l'Ajuntament de Castelló d'Empúries a «iniciar una prova pilot de substitució de 1.913 plàtans de l'espai públic d'Empuriabrava, sense informació pública transparent i de rigor prèvia», manifesten.

L'associació veïnal agraeix a les persones i entitats que donin suport a la tasca de l'Associació Canalitzem en aquest tema, fent-ne difusió per les xarxes socials i en una futura recollida de signatures per evitar una tala massiva d'arbres públics sense motius justificats.

L'entitat explica que «la componen professionals en àmbits tan diversos com l'arquitectura, la fotografia, el dret, les belles arts o l'educació social. Gràcies a la seva formació, poden incidir en un grau més elevat en els diferents projectes que duen a terme. Principalment, desenvolupen dues línies de treball; l'espai urbà construït i l'espai urbà natural, prenent com a eixos transversals de treball, la creativitat, la participació i l'art. Dins de cada temàtica, hi ha punts concrets, sorgits de l'intercanvi entre els membres de l'associació així com veïns i veïnes, i que es poden anar ampliant amb el temps».

Des de Canalitzem, han establert contactes amb diferents organismes, entre ells, la Universitat de Girona i SOS Monuments, associació per la defensa cívica del patrimoni cultural.