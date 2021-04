L'Ajuntament de Figueres elimina els aparcaments del carrer Pi i Margall

El tram del carrer Pi i Margall comprès entre el carrer Colom i l'aparcament dels Fossos ha quedat net de vehicles arran de l'eliminació de la dotzena de places d'aparcament que hi havia en aquest punt. L'Ajuntament de Figueres ha fet senyalitzar amb bandes grogues aquest espai, com ja va fer temps enrere en el carrer Sant Joan Baptista. En paral·lel, ha dut a terme alguns treballs de reparació provisional de l'asfalt, que es trobava en molt males condicions i hi havia clots importants.

L'eliminació d'aquestes places s'han de sumar a les que hi va haver al carrer dels Fossos en l'inici del curs escolar a La Salle, la qual cosa ha fet incrementar el col·lapse habitual de l'aparcament públic del costat de la via. Ambdues mesures tenen com a objectiu facilitar el pas dels vianants, tant pel que fa a la mobilitat escolar com la dels usuaris del mateix aparcament.