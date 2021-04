La Jonquera acaba la millora del pont de l'avinguda Miquel Martí i Pol

L'Ajuntament de la Jonquera continua treballant per dinamitzar i reactivar el nucli comercial de la vila. En aquest sentit, el consistori jonquerenc ha dut a terme, recentment, unes tasques de millora del pont de l'avinguda Miquel Martí i Pol. Aquests treballs han consistit a polir manualment i pintar, amb dues capes antioxidants de color verd, totes les baranes del pont de l'avinguda Miquel Martí i Pol i les baranes que continuen cap al carrer Llobregat i al passeig del Riu.

Posteriorment, la brigada de jardineria ha instal·lat diferents jardineres per donar color i vida a aquesta important via d'accés al centre, per al trànsit rodat i trànsit pedestre, al nucli comercial del municipi.

Aquesta actuació s'ha portat a terme en el marc del Pla de desenvolupament local i comercial de la Jonquera, document de referència en el desenvolupament de polítiques i accions de suport al comerç del conjunt del municipi, de reactivació del comerç del centre històric i de promoció de l'atractiu turístic.

Un dels punts que recull el Pla és la millora de la imatge del conjunt del nucli comercial i dels seus carrers, i el pont de l'avinguda Miquel Martí i Pol és un dels principals accessos al carrer Major, espai on es concentra un dels pols comercials més importants del poble. «Reactivar el teixit comercial i productiu de la Jonquera és, des de l'inici d'aquest mandat, una prioritat important del govern municipal. I la situació econòmica actual encara fa més necessàries aquesta classe d'actuacions, que contribueixin a dinamitzar els nuclis comercials», manifesta l'alcaldessa jonquerenca, Sònia Martínez.