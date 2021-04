Protesta de la Guàrdia Urbana de Figueres en contra del nou quadrant horari

Una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana de Figueres s'han concentrat aquest matí a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat per reivindicar una negociació respecte a la modificació del quadrant horari. El govern vol fer un canvi en el quadrant que implica distribuir els grups de treball de sis actuals a cinc. La plantilla afectada considera que "s'estan vulnerant els drets dels treballadors" i que la modificació horària "és un tema que s'ha de negociar en mesa" i no de forma imposada.

La reivindicació s'ha fet coincidint amb una reunió de la mesa de negociació amb el regidor de Seguretat i vicealcalde Pere Casellas. El soroll de tambors, petards, sirenes i crits de "dimissió" o "això s'enfonsa" han fet interrompre i allargar la reunió telemàtica.



El sindicat SAP Fepol, majoritari a la plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres, denuncia que aquesta modificació horària s'ha fet sense intentar cap negociació i es tem una imposició unilateral, que preveuen combatre de forma jurídica. "No han tingut ni la voluntat ni la bona fe de negociar res", declara el delegat sindical de Sape Fepol a comarques gironines, Sergi Fernández.

El quadrant que planteja l'equip de govern preveu passar de sis grups de treball a cinc amb la intenció de tenir més efectius al carrer, una afirmació que segons el sindicat és una "fal·làcia" ja que no és cert que es guanyin efectius. "És més, amb el Q7 [quadrant actual], es permet tenir una sèrie de reforços durant la setmana que amb el Q5 serà inviable", assegura Fernández. "Els torns es cobreixen en setmanes alternatives i una setmana de tardes fa inviable que hi hagi reforços", afegeix. Des de SAP Fepol proposen negociar el conveni per plantejar les modificacions horàries que es considerin.