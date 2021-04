Les cases de colònies demanen confiança per a remuntar el vol

Les instal·lacions juvenils de l'Alt Empordà han presentat tota la documentació al Consell Comarcal, per tal que els puguin ajudar a retornar la confiança en les sortides escolars d'aquesta primavera i per extensió en les sortides properes d'estiu. «Un 70 per cent de les estades que es realitzen a una instal·lació juvenil es fa durant el període de primavera, de març a juny, corresponent al curs escolar. En aquests mesos, hi ha, majoritàriament, colònies i sortides escolars, per Setmana Santa, sortides d'entitats de lleure juvenil (caus i esplais), així com de centres excursionistes o sortides d'associacions de pares i mares», explica Helena González, de la casa de colònies de Ca n'Oliver de Pontós i coordinadora d'activitats de l'ACCAC, associació de Cases de colònies i Albergs de Catalunya.

Actualment, Procicat els considera bombolla de primer ordre, com les escoles, ja que poden assegurar el grup de convivència de classe, tant en activitats exteriors com en dormitoris. Per aquest motiu, han permès realitzar les colònies escolars amb pernoctació.

Durant les restriccions per controlar la pandèmia de la Covid-19, els responsables de les instal·lacions les han adaptat per minimitzar el possible risc de contagi aplicant protocols i mesures de seguretat, com ara reduint places als dormitoris, posant més distàncies entre lliteres, col·locant mampares de seguretat entre lliteres, treballant sempre amb el grup de convivència/classe i no barrejant grups durant les activitats ni als dormitoris.

«A més a més, als dormitoris, hi tinc instal·lat un intercanviador d'aire que renova l'aire interior, sobretot, durant la pernoctació, mentre altres instal·lacions han col·locat altres dispositius», comenta González, que afegeix que «un altre punt a favor nostre, i que el Procicat ha valorat molt positivament, és que les nostres dinàmiques, majoritàriament, es realitzen a l'aire lliure (és la nostra manera de treballar), a les esplanades o els boscos de les nostres instal·lacions, tot i això, mantenim distàncies i mascaretes. Cal recordar –continua– que tant a l'estiu passat com a la tardor, es van realitzar activitats de lleure educatiu en instal·lacions juvenils amb un gran èxit».

Aquest col·lectiu fa gairebé un any que està sense treballar, o amb grups molt petits, i gairebé sense ajudes per part d'ajuntaments i altres administracions. La Generalitat ha ajudat, des de Joventut, però les consideren insuficients perquè no cobreixen el cost que suposa mantenir una instal·lació juvenil. Han cobert aquestes despeses generant més deute.