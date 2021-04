Incivisme reiterat a tocar l'Aigüeta de Cabanes

En els termes de Cabanes i Figueres, a la zona entre l'Aigüeta, el cinturó de ronda de la N-II i el mas Empordanès, hi ha un terreny agrícola al costat d'una construcció abandonada que fa anys que pateix tota mena d'abocaments incontrolats de mobles, runes, pneumàtics i brossa. Aquest punt és molt transitat per molta gent que utilitza la xarxa de camins rurals per a caminar i fer esport. Malgrat la neteja periòdica d'aquest espai, l'incivisme continua, fins i tot amb material procedent de rehabilitacions i reformes d'habitatges.