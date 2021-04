Les barraques de pescadors de la Creu entren a les rutes de l'Escala

Alguns dels atractius d'aquestes rutes guiades per l'Escala

Alguns dels atractius d'aquestes rutes guiades per l'Escala basili gironès

Els darrers dies s'han fet tasques de manteniment a les antigues barraques de pescadors de la Creu, que a partir d'aquesta Setmana Santa s'incorporen dins la ruta guiada del Barri Vell que fa el Museu de l'Escala. Aquesta setmana també s'ha donat per acabada l'obra del carrer Bonaire i s'han iniciat tasques de millora a l'escala del carrer Vilabertran.

Les barraques de la Creu es van començar a construir a mitjans del segle passat i era, d'aquesta manera, un punt on alguns pescadors guardaven els seus estris, mentre les barques quedaven varades als escars fets just al davant. Formen part, d'aquesta manera, del patrimoni pesquer i històric del municipi i fins ara no es podien visitar.

Ara, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament escalenc ha impulsat, per la seva banda, diverses tasques de manteniment d'aquests equipaments amb l'objectiu que, de forma immediata, aquest patrimoni sigui visitable dins de les rutes guiades que duu a terme el Museu de l'Escala, concretament la ruta del Barri Vell. La primera ruta va tenir lloc el passat 2 d'abril (es poden fer inscripcions a inscripcions.lescala.cat).

«La millor manera de protegir el patrimoni és explicar-lo i conservar-lo», remarca el regidor de Patrimoni Històric i Cultural del consistori escalenc, Martí Guinart.

Aquestes rutes permeten als visitants del municipi poder aprofundir en el passat i reviure aquells records que donaven vida a la vila costanera. Les rutes guiades inclouen altres espais escalencs, cosa que permet als que s'hi apunten gaudir dels referents turístics que atorguen més visibilitat a les rutes.