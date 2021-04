L'hostaleria gironina tanca una "bona" Setmana Santa amb ocupacions del 80%

La Setmana Santa acaba amb un bon regust de boca pel sector de l'hostaleria de la demarcació de Girona, que han aconseguit ocupacions que ronden el 80%. La portaveu de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras, ha afirmat que "l'ocupació ha estat bona" però ha recordat que aquest any no s'ha penjat el cartell de complet. El principal motiu podria ser que molts han optat per fer escapades d'un dia i tornar a dormir a casa. Els establiments de la Costa Brava i del Pirineu gironí han assolit xifres d'ocupació similar. La dada negativa la posa la Costa Brava sud, on només ha obert un 10% dels establiments i les reserves no han estat positives. Pel que fa als apartaments gironins, l'ocupació també ha estat del 80%.

La Setmana Santa s'ha convertit en un element d'esperança per bona part del sector turístic gironí. Les ocupacions en hotels i apartaments turístics han rondat el 80% i deixen un bon regust de boca als empresaris. Aquest 2021, però, alguns hostalers han detectat que hi havia molts visitants que han optat per fer un "puja i baixa", és a dir fer excursions d'un sol dia i tornar a dormir a casa.

Així ho ha explicat la portaveu de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras, qui ha assegurat que els restaurants "han obert" i s'han omplert de clients. Tot i així, Figueras ha recordat que els locals han seguit amb "un horari restringit" fins les cinc de la tarda, cosa que impedeix oferir sopars i això també minva el volum d'activitat i la facturació dels establiments.

Pel que fa a dades d'ocupació hotelera, a la zona centres de la Costa Brava han obert prop d'un 60% dels hotels, igual que en la part litoral de l'Alt Empordà. Tot i així, la mitjana d'ocupació s'ha quedat entre el 70 i el 80% i en alguns casos s'ha arribat al 90%. Pel que fa al Pirineu, les xifres són similars, ja que els hotels han tingut un 80% de les places ocupades i en alguns casos s'ha arribat al 95%.

El contrapunt arriba de la zona sud de la Costa Brava, en què només ha obert un 10% dels establiments i "les ocupacions no són bones". El principal motiu és que en aquesta zona hi ha una forta dependència del visitant estranger. De fet, el mercat català representa un 20% dels visitants. Les dificultats en la mobilitat internacional –sobretot amb França i el Regne Unit- ha fet que la zona sud de la Costa Brava sigui la menys afavorida en aquesta Setmana Santa.

"L'ocupació ha estat bona, però no hem arribat a estar plens", ha lamentat la portaveu de la federació. El principal motiu és que "hi havia molta mobilitat" però de "turistes que venien a passar el dia", un fet poc habitual. Pel que fa a visitants, la majoria són de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que s'han deixat veure "alguns" turistes francesos.



Bones sensacions als apartaments



Pel que fa als Habitatges d'Ús Turístic (HUT), també estan molt satisfets del nombre de visitants que han rebut aquests dies. Les xifres d'ocupació també es mouen "per sobre del 80%" tan a la costa com a les zones d'interior i de muntanya. "La gent s'ha mogut", ha afirmat el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines, Toni Garcia. El perfil de turista també ha estat "de proximitat", essent el públic de l'àrea metropolitana de Barcelona el que més ha viatjat a la demarcació.

"Hi havia ganes de sortir i hem tingut dades positives", ha remarcat Garcia. Pel vicepresident això és un "bon tret de sortida" a la temporada d'estiu, ja que la Setmana Santa sol ser un termòmetre de com arrencarà la temporada alta a Girona. Garcia, però, desitja que no hi hagi noves restriccions.

En la mateixa línia la portaveu de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras, ha demanat "estabilitat" al Govern. Figueras ha recordat que la reobertura d'un restaurant o un hotel necessita "previsió" perquè cal avisar als proveïdors, aixecar els ERTO als treballadors i això "no es pot fer d'avui per demà". Des de la Federació demanen a la Generalitat que marqui un calendari sobre una reobertura per tal que els empresaris puguin planificar-se i decidir com i quan obrir els seus establiments.