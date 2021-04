La campanya de vacunació a la població general s'estén a espais municipals

La Regió Sanitària de Girona compta a dia d'avui amb la cessió de 63 espais municipals externs als CAP on es podrà desenvolupar la campanya de vacunació a la població general i que estaran gestionats directament pels equips d'atenció primària. La seva posada en funcionament dependrà del nombre de vacunes que arribin, tot i que principalment el dispositiu es concentrarà en CAP i consultoris locals quan no en comprometi l'activitat habitual. Les converses entre ajuntaments, el Departament de Salut i les entitats proveïdores, així com amb la UdG, han permès disposar d'aquests espais. Es tracta de poliesportius, teatres, centres cívics o casals. Alguns d'aquests equipaments ja es van començar a utilitzar amb la campanya de vacunació als professionals prioritzats amb AstraZeneca i les persones majors de 80 anys, i d'altres s'han utilitzat anteriorment durant la vacunació de la grip. Des de la Regió Sanitària de Girona se segueix treballant per ampliar aquesta xarxa de punts vacunals.



Els espais es divideixen en tres tipologies segons el seu abast: uns d'addicionals als CAP i que donaran cobertura a l'Àrea Bàsica de Salut quan s'incrementin les vacunes; uns altres de cobertura supramunicipal ja operatius a dia d'avui com a punts de vacunació AstraZeneca; i un tercer al Palau Firal de Girona que funcionarà com a punt de vacunació massiu a la regió.



Cada comarca té la seva pròpia casuística pel que fa a volum de població i distribució territorial, per la qual cosa el desplegament té l'objectiu d'adaptar-se a la realitat de cada zona i de facilitar la vacunació de la ciutadania. Quan els usuaris siguin convocats, rebran les instruccions pertinents sobre el punt de vacunació que estigui habilitat en aquell moment. Paral·lelament, els professionals de l'atenció primària segueixen amb les vacunacions les majors de 80 anys en els domicilis o en els propis CAP o espais habilitats per la vacunació, i seguiran amb les de 70-79 anys.



Alt Empordà

A l'Alt Empordà, els equips de vacunació de Figueres es traslladaran el 6 d'abril al Centre Cultural Molí de l'Anguila (operatiu també com a punt de vacunació d'AstraZeneca); a Vilafant, es preveu habilitar l'Espai Àgora, annex al pavelló municipal i a la Jonquera, els Porxos de Can Laporta. A Llançà, l'Ajuntament ha cedit la Casa Marli; a Roses, el Mercat Municipal; i a Castelló d'Empúries i l'Escala els consistoris han posat a disposició les sales polivalents dels seus respectius municipis. El desplegament de la majoria d'aquests espais està subjecte a l'arribada de vacunes i, en d'altres nuclis amb menys població, es preveu dur-ho a terme en els propis centres de salut i consultoris locals, com és el cas del CAP Bàscara o CAP Peralada.



Baix Empordà

En relació al Baix Empordà, es preveuen sis espais de vacunació, cinc dels quals ja estan operatius a dia d'avui: a la Bisbal d'Empordà, des del dimecres 31 de març la vacunació s'ha traslladat del Teatre al Palau Firal; a Palafrugell se seguirà al Casal Popular; a Palamós, a l'Estadi Municipal; Can Quintana en el cas de Torroella de Montgrí; i al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge (actualment operatiu com a punt de vacunació amb AstraZeneca). A Sant Feliu de Guíxols es traslladarà el dispositiu del Centre Cívic Tueda a l'edifici de l'antiga fàbrica Agglotap, que se sotmetrà a obres d'adequació prèvies.



Garrotxa

Pel que fa a la comarca de la Garrotxa, la vacunació es desenvoluparà tant en espais externs als CAP com en centres de salut. A Olot, el dispositiu es traslladarà del Casal Marià a la planta baixa número 3 del carrer Esteve Castellà i Lloveras i a Besalú s'ha habilitat el Poliesportiu, ja operatiu com a punt vacunal. Pel que fa a l'ABS de Sant Joan les Fonts i l'ABS de la Vall d'en Bas, hi ha set equipaments municipals més cedits que s'utilitzarien quan s'incrementi l'enviament de vacunes com a espais addicionals als centres sanitaris. Es tracta d'una banda del Centre Socio-Cultural de Sant Joan les Fonts, el Casal d'Avis de la Canya; el Centre Cívic de Castellfollit de la Roca; Can Trona a la Vall d'en Bas; l'espai polivalent Ca les Hermanes de Sant Feliu de Pallerols; el pavelló esportiu de les Planes d'Hostoles i el Casal d'Avis de Riudaura.



Gironès

Al Gironès, actualment es disposa d'una previsió de quinze punts vacunals en espais municipals. Quatre d'ells, a la ciutat de Girona: el Pavelló Municipal de Fontajau, la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, l'Espai Cívic Mercadal i Taialà (Casal del Jubilat, adjacent al CAP Joan Vilaplana). Un cop s'intensifiqui l'enviament de vacunes, s'habilitarà el Pavelló Firal com a punt de vacunació massiu a la Regió Sanitària de Girona.



En relació a la resta de la comarca, s'han posat a disposició del Departament de Salut espais a Celrà (Teatre Ateneu), Canet d'Adri (Pavelló Municipal), Sant Gregori (Centre Cívic), Salt (El Canal a la Coma-Cros), Cassà de la Selva (Pavelló Polivalent), Llagostera (Pavelló Municipal), Quart (Biblioteca Miquel Pairolí), Llorà (Pavelló Municipal), Sarrià de Ter (Centre d'Arts Escèniques) i Vilablereix (Centre Cultural Can Gruart). En d'altres municipis com Aiguaviva o Sant Martí de Llémena, es vacunarà al consultori local, així com al mòdul annex al dispensari de Fornells de la Selva i Bescanó, respectivament.



Pla de l'Estany

Al Pla de l'Estany, l'Ajuntament de Banyoles cedirà l'espai del Claustre del Monestir de Sant Esteve per tal que els professionals del CAP Banyoles puguin fer-ne ús en la campanya de vacunació a la població general.



Ripollès

Per la vacunació a la població de la comarca del Ripollès es preveu l'habilitació de diferents espais d'acord amb l'arribada de vacunes. A Ripoll es manté el CAP Ripollès com a punt de vacunació amb AstraZeneca i s'afegiria la Sala Eudald Graells i un edifici annex a l'IES Abad Oliva. Pel que fa a Camprodon, es preveu un espai a Cal Marquès i a Sant Joan les Abadesses, la Sala Escorxador. En relació a l'ABS Ribes de Freser-Campdevànol es mantindrien els dos punts ja operatius i utilitzats per la vacunació de persones majors de 80 anys: el Casal d'Avis de Ribes de Freser i el Centre Cívic de Campdevànol.



La Selva

A la Selva, es podrà disposar de punts de vacunació externs a Arbúcies (Centre Arts Escèniques Naus Ayats), Sant Hilari Sacalm (Casa Cultural), Santa Coloma de Farners (Pavelló Municipal dels Saioners), Breda (Centre Cívic 1 d'octubre), Caldes de Malavella (Teatre-Casino), Riudellots (Casal de Jubilats), Riells i Viabrea (El Teatro); Vilobí d'Onyar (Can Roscada), Blanes (local veïnal Mas Enlaire i local social Mas Borinot) i a Tossa de Mar (Casal de Jubilats), en un espai annex al consultori. Així mateix, a Lloret de Mar, el CAP Rieral seguirà obert com a centre de vacunació i s'habilitarà un mòdul a la part posterior del centre com a punt de suport. L'Ajuntament de Lloret també ha cedit tres espais situats dins de la Biblioteca Municipal: la sala d'exposicions, la sala polivalent i el pati anglès (que sumen uns 600 metres quadrats).En d'altres municipis com Sils, Vidreres, Maçanet de la Selva, Anglès i Amer es preveu dur-ho a terme als CAP i consultoris locals.



Alt Maresme



Per últim, a l'Alt Maresme es preveu habilitar el Local d'Entitats de Canet de Mar; el Centre Cívic de Santa Susanna; l'Esplai Gent Gran de Tordera; Can Campasol a Malgrat de Mar; la sala annexa del consultori local de Palafolls; la Sala de Cultura de Sant Pol de Mar; i la Fàbrica Llobet a Calella. A més, es disposa de dos espais més de titularitat privada: un a Sant Cebrià de Vallalta, cedit per Ràdio Sant Cebrià, i l'altre a l'Aqua Hotel Promenade de Pineda de Mar. En aquest municipi també es podrà disposar d'un segon punt, al Casal d'Avis Poblenou.