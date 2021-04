L'església de Borrassà es tenyeix de blau per l'Autisme

Divendres 2 d'abril, Borrassà ha afegit el seu granet de sorra a visibilitzar l'Autisme tenyint l'església de Sant Andreu de color blau. El poble ha il·luminat el seu campanar i la façana de l'edifici sumant-se a la campanya «Light it up blue», en què s'il·luminen d'aquest color edificis i monuments per sensibilitzar a la població sobre els transtorns de l'espectre de l'autisme (TEA). És una iniciativa de l'organització Autism Speaks i que es pot seguir a les xarxes socials amb les etiquetes #LIUB #IluminadeAzul #DiaMundialAutismo.

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Autisme, molts altres municipis de Catalunya també han seguit aquesta iniciativa per han contribuit a conscienciar d'aquest transtorn i solidaritzar-se amb les persones afectades i les seves famílies.

Comissaries de Mossos d'Esquadra durant la il·luminació. CME



D'altra banda, no només s'han il·luminat edificis emblemàtics sinó que també s'ha traslladat aquesta acció a altres àmbits com ara als Cossos de Mossos d'Esquadra de Catalunya, els quals han tenyit les seves comissaries de color blau.