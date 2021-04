La Festa de la Vellesa de Roses torna en forma de concert

Cartell de la Festa de la Vellesa d'aquest any.

Cartell de la Festa de la Vellesa d'aquest any. AJUNTAMENT DE ROSES

L'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses organitza un any més la ja històrica Festa de la Vellesa, adaptant la seva celebració a les actuals necessitats sanitàries.Tot i la dificultat associada a la crisi sanitària de la Covid-19, Roses no vol prescindir d'aquesta emblemàtica festa que, des de fa 73 anys, homenatja els seus avis i àvies.

Tanmateix, la festivitat ha hagut de patir algunes modificacions per fer-la més segura enguany. Els tradicionals actes i dinar popular se substitueixen per un concert a càrrec del músic Sam, que tindrà lloc al Teatre Municipal el proper 24 d'abril a les 19h, destinat a totes les persones majors de 70 anys empadronades al municipi.

L'any passat la celebració es va haver d'ajornar a causa de la irrupció de la pandèmia i el confinament domiciliari, traspassant-se al mes de setembre al teatre amb les adaptacions de programa i espais necessàries per garantir la seguretat i prevenció de totes les persones assistents.

Esther Bonaterra, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses, remarca "la importància que té per a Roses mantenir aquesta festa. Les dificultats sobrevingudes l'any passat no ens van fer defallir en cap moment de la intenció de continuar dedicant aquest homenatge a la nostra gent gran i finalment vam poder-lo celebrar-lo, adaptat, al setembre. L'èxit d'assistència va testificar aquesta importància i per això enguany repetim el mateix format, que garanteix la seguretat dels assistents, tot esperant poder recuperar l'any que ve el programa habitual i compartir amb avis i àvies tota una jornada d'activitats i retrobament".

L'aforament serà limitat i, per tant, s'ha de reservar plaça prèviament per assistir-hi.